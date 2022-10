Diego Arrabal siembra la duda sobre Fidel Albiac: “Me dijo que solo tenía que hacer una llamada para que detuviesen a periodistas”

Diego Arrabal fue uno de los trabajadores de la información que se desplazó hasta Houston para cubrir todo lo relacionado con el estado de salud de Rocío Jurado cuando esta fue tratada allí. Una etapa que en un primer momento no fue un camino de rosa para la prensa, tal y como ha relatado el youtuber en su último directo.

“Aquí todo está cada vez más difícil. Ayer fue un día muy complicado para nosotros para poder ejercer nuestro trabajo porque la policía no nos dejaba hacer absolutamente nada. En la conversación que tuve con Fidel, me hizo muchas reseñas de que era muy amigo del jefe de la policía de Houston. Me enseñó hasta la tarjeta del jefe de la policía y que, supuestamente, le dijo a Fidel que si tenía algún problema con la prensa o con algo, solamente tenía que llamarlo”, deslizó entonces el excolaborador de Telecinco durante una conexión con el extinto programa ‘A tu lado’.

Rocío Carrasco y Fidel Albiac con Antonio Montero, Antonio Rossi y Diego Arrabal FOTO: Diego Arrabal YouTube

Según el propio Diego Arrabal, Fidel Albiac estuvo muy pendiente en todo momento de los reporteros y fotógrafos que estaban allí, con el fin de enterarse de quienes de ellos tenían el visado para poder trabajar: “Fidel me hizo mucho hincapié en que haciendo sólo una llamada de teléfono, puede mandar a detener a varios de los compañeros. Yo le dije que yo tenía visado y que no había ningún tipo de problema”, explicaba el paparazzi entonces.

“Cuando llegó Fidel allí tuvimos muchísimos problemas para realizar nuestro trabajo. La policía estaba continuamente detrás de nosotros. Intentaba que no aparcásemos cerca o que hiciésemos nuestro trabajo en libertad. Después de tantos años no entiendo el motivo por el que estas cosas no ven la luz, porque es algo que vivimos todos cuando estábamos allí”, cuenta Diego mientras recuerda sus vivencias junto al marido de Rocío Carrasco.

“A mí aquello no me gustó nada, porque yo me estaba oliendo que iba a pasar algo. Las aguas se calmaron porque llegamos a un pacto. Ellos siempre desmentían la información que dábamos desde Houston pero a los dos días se confirmaba públicamente... Es verdad que era una situación muy dramática porque Rocío estaba muy malita, y muchas informaciones de las que tenía no las conté. Quizá la hayamos respetado más que muchos que llevan su sangre”, concluye.