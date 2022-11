Así ha sido el debut de Rocío Flores como madrina y presentadora de unos premios de belleza

Este sábado día 12 de noviembre ha sido una fecha muy especial en el calendario de Rocío Flores. La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Rocío Flores reaparecía públicamente como madrina y presentadora de los premios Golden Nails Congress de Barcelona. Lo hacía muy nerviosa, incluso temblando, ya que para ella esto ha supuesto una gran responsabilidad, tanto de cara a sí misma como en lo que respecta a la opinión pública.

Rocío Flores en el Golden Nails Congress de Barcelona FOTO: ZOWY VOETEN GTRES

“Estoy muy contenta y muy agradecida por esta oportunidad. Esto era algo nuevo para mí y estaba súper nerviosa porque quería estar a la altura. Lo he vivido con mucha ilusión aunque también con cierta responsabilidad”, deslizaba poco antes de comenzar la cena de gala. Una gala de carácter internacional que duró algo menos de dos horas, en la que también estuvo presente Marta Riesco, y en la que Rocío desarrolló un importante papel como madrina.

Un evento con el que la protagonista ha pretendido en cierta manera alejarse de las polémicas y continuar trabajando en lo que realmente le gusta. Aun así, no lo ha conseguido del todo: “Afronto las críticas con mucha calma, porque una nunca aprende del todo a sobrellevar y a aguantar ciertas cosas”. Si tuviera que decir qué es lo que más le ha dolido en los últimos tiempos, Rocío lo tiene claro: “Me han dolido las barbaridades y mentiras que se han dicho sobre mí en todo este tiempo, pero mi conciencia está muy tranquila respecto a todo eso porque yo siempre he sacado la cara por toda mi familia, y lo único que me importa es que todos ellos estén lo mejor posible”, asegura.

Rocío Flores en el photocall del Golden Nails Congress de Barcelona FOTO: ZOWY VOETEN GTRES

Respecto a su distanciamiento de Olga Moreno, la influencer se ha mostrado de lo más prudente: “Yo no he hecho ninguna entrevista hablando de este tema, así que eso lo tiene que contestar ella. Yo siempre he dado la cara por Olga y por toda mi familia y así lo seguiré haciendo, pero yo no tengo que pagar las cosas del resto”.

Rocío Flores, quien muestra cierta desconfianza ante el mundo exterior, no tiene reparos en afirmar el momento delicado por el que atraviesa pese a todas sus sonrisas: “Este no es un momento muy feliz en mi vida y creo que todo el mundo lo sabe. Estos dos años han sido los peores de mi vida pero no estoy enfadada con nadie. He defendido siempre a toda mi familia pero ahora quiero pensar en mí”, concluye.