Ana María Aldón se alía con el ‘enemigo’ tras divorciarse de Ortega Cano

Hasta hace unos meses, Ana María Aldón no quería ni oír hablar de ‘Sálvame’. La andaluza aseguraba que no tenía intención de colaborar en el programa que más duro ha sido con Ortega Cano en los últimos años, y en el que además colabora ya no solo Rocío Carrasco, sino también algunos de los tertulianos que más beligerantes han sido con el viudo de Rocío Jurado y con Gloria Camila, como Kiko Hernández, María Patiño o Carmen Borrego.

José Ortega Cano, Ana Maria Aldón y Gloria Camila en una imagen de archivo FOTO: UAT GTRES

Sin embargo, todo eso cambió a raíz de la última edición de la ‘Sálvame Fashion Week’, en la que coincidiendo con el agravamiento de su crisis con Ortega Cano, Ana María debutaba como diseñadora en televisión. A raíz de su divorcio, la gaditana ha ido más allá y ha mostrado su lado más artístico en el ‘Sálvame Media Fest’, cantando, bailando y destapando una atrevida faceta suya hasta ahora desconocida.

¿Será en 2023 cuando se convierta en colaboradora oficial de ‘Sálvame’? Por el momento parece que la ex del torero tiene claro que continuará con su intervención semanal en el programa ‘Fiesta’, pero lo que sí parece claro es que su relación es cada vez más estrecha con los rostros más populares del programa presentado por Jorge Javier Vázquez y ya comparte momentos de ocio con alguno de ellos.

Ana María Aldón en 'Ya es Verano' FOTO: Mediaset

En esta ocasión, Ana María se ha dejado ver derrochando sonrisas y complicidad con María Patiño, Carmen Borrego, Terelu Campos y Chelo García-Cortés, no solo ‘enemigas’ de Ortega Cano sino muy cercanas, por lo menos las hijas de Teresa Campos, a Rocío Carrasco. Un encuentro casual en un restaurante de las inmediaciones de Mediaset con el que la andaluza ha presumido de su buena relación con el universo ‘Sálvame’; una relación que, es innegable, se ha estrechado a raíz de su separación del torero.