Ana María Aldón, dolida y con resquemor, sentencia con dureza a Ortega Cano

Ana María Aldón se ha convertido en uno de los personas más mediáticos de la televisión y su separación con Ortega Cano ha sido una de las noticias más relevantes de este año de la crónica social. La diseñadora de moda ha comenzado una nueva vida de soltera alejada del torero y centrada en su carrera televisiva como estrella de la pequeña pantalla. La andaluza es una de las participantes del ‘Mediaset Night Fever’ y cada una de sus intervenciones da mucho que hablar. En esta última ocasión, Ana María Aldón ha vuelto a cargar contra el que fue su marido con unas durísimas palabras, donde se aprecia cierto resquemor por su parte hacia el torero.

La vida social del matrimonio no ha sido secreto de nadie. Ana María Aldón ha relatado en muchas ocasiones que no hacía vida con el diestro y que apenas salían a divertirse. Y ahora, que está atravesando un mal momento sentimental y personal, no tiene mucho ánimo de ocio. A raíz de esto, la diseñadora de moda lanzaba el siguiente dardo a Ortega Cano: “Yo me conozco todas las plazas de toros, pero no todos los teatros”. “Hace mucho que no salgo. Viviendo en Madrid salgo menos que cuando vivía fuera y venía a Madrid. Ahora mismo no estoy en situación de poder salir. Estoy ilusionada con otra cosa que es mi casa. A mí por ejemplo ahora no me apetece ir a una discoteca, tampoco a una plaza de toros” declaraba. Aún así, y poniéndole un poco de humor al asunto, le hacía la siguiente proposición a Jorge Javier Vázquez: “Esta noche voy a salir. ¿Me acompañas?”.

Ortega Cano y Ana María Aldón FOTO: Diego Puerta GTRES

Ana María Aldón, además, interpretó en esta última gala la canción ‘Resistiré' del ‘Dúo Dinámico’ junto a Hugo Salazar y, a colación del tema musical, la diseñadora aseguraba que la letra del single era su lema en la vida. “No hace falta estar sola para sentirte sola, pero ahora viene una etapa dura, pero resistiré. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Es que soy de hierro desde pequeña. Ya no hay más golpes. Tengo mucha rabia dentro. Espero que la gente entienda por qué me llaman fría, me volví de hierro” decía con firmeza.

La andaluza ha asegurado que con tan solo escuchar la letra de la canción, le brotaba mucha rabia interna. “Hay mucho pasado y me duele el pasado. No está cicatrizado, pero voy a poner todo de mi parte para que sí cicatrice. No se puede vivir de esta manera”, sentenciaba. Ana María Aldón volvía al plató del ‘Mediaset Night Fever’ con fuerza después de su última actuación, en la que se mostró muy triste y baja de ánimos. Ahora, ha regresado con más fuerza que nunca y con las ideas bien claras.