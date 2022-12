Tamara Falcó confirma a Pablo Motos que “algo hay” con Hugo Arévalo

«Algo hay», ha sido la respuesta de Tamara Falcó tras conocerse que podría estar de nuevo enamorada. La hija de Isabel Preysler irradia felicidad, y según sus compañeros de El Hormiguero “está radiante”, y por eso el conductor del programa de Antena 3, Pablo Motos, le ha preguntado directamente por su “nueva ilusión”.

Pablo Motos ha destacado que la marquesa de Griñón lleva una semana intensa: «Has triunfado con el anuncio de Campofrío, hablas de la falta de fe en la pareja…», empezaba diciendo. Y seguía: «Permíteme Tamara, hay un rumor que corre por tierra, mar y aire que dice que has recuperado la ilusión», le soltaba.

«Yo la ilusión nunca la he perdido… ¿qué?», contestaba la hija de Isabel Preysler. «Bueno que cada uno interprete lo que quiera… Yo te he visto llegar con un vestido muy bonito y me ha parecido que estabas radiante. Sea lo que sea me alegro», ha añadido Motos.

Según la periodista Leticia Requejo señaló ayer en “El Programa de Ana Rosa”, Tamara Falcó podría haber iniciado una relación con el empresario Hugo Arévalo, amigo además del grupo que la marquesa y su ex prometido, Iñigo Onieva, frecuentaban. “Por ahora no lo puede etiquetar de una relación, pero todo va viento en popa. Tamara y Hugo están entregados a la causa y están ilusionados», destacó Requejo.

Arévalo es uno de los emprendedores españoles más conocidos en el mundo de los negocios en nuestro país. Sus orígenes están dentro de una familia muy acomodada, como han desvelado también en ‘El programa de Ana Rosa’. Así, a los 24 años se inició en el mundo de la inversión, con participaciones en empresas como Tuenti.

El inicio de esta relación no parece haber sentado muy bien a Onieva, que hace unos días recorría el Camino de Santiago (quién sabe en un intento por recuperar su relación con Tamara) y a su regreso se encontraba con el rumor. Según señaló ayer el citado programa, Onieva le habría dejado claro a Arévalo su malestar a través de un grupo de Whatsapp en el que ambos participan y del que la marquesa se salió tras romper su relación con el empresario del ocio.