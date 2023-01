Gloria Camila habla del cáncer pasado de Kiko Hernández: “Ni mi padre ni yo nos inventaríamos tener esa enfermedad”

La inauguración de la sala de exposiciones de Ortega Cano, que tendrá lugar este mismo jueves, ha devuelto a la primera línea de la picota pública tanto al torero como a su hija Gloria Camila. De hecho, ha sido Kiko Hernández el encargado de contar recientemente en ‘Sálvame’ que la joven será la encargada de dirigir un restaurante en Santo Domingo (Madrid). Según ha asegurado el madrileño, el torero pagaría un alquiler de 8.000 euros para que su hija pueda cumplir ese sueño, estando de esa forma alejada de la televisión que tantos disgustos le ha ocasionado.

Gloria Camila desmiente a Kiko Hernández

Además de ser ridículo tener poca ética,poca humanidad,reírte y tener épicaricacia en tus comentarios,déjame decirte que es errónea tu https://t.co/w5i71IO6Gl ser así,tendríamos un restaurante,pero no inventamos tener,un cáncer de páncreas pic.twitter.com/csiyfHZTuI — Mimy💫 (@MimiiiS79) January 18, 2023

Además, Hernández, que no auguraba precisamente un buen futuro a este negocio, contaba que el futuro empresarial del ex de Ana María Aldón era, cuánto menos, negativo, ya que, según sus fuentes, ya habría regentado un restaurante en Benidorm y otro en San Sebastián de los Reyes (Madrid), y ninguno de los dos le habría dado precisamente buenos resultados.

Como era de esperar (o no), Gloria Camila no tardaba en reaccionar a las palabras del colaborador. Aunque no lo ha hecho a través de una intervención telefónica o de algún colaborador, sí ha hecho uso de sus redes sociales para expresarse sin tapujos sobre lo que piensa de él: “Solo sabéis denigrar a las personas y cuando no os gusta alguien, machacarlas hasta que las destrozáis. Luego hablemos de SALUD MENTAL Y HUMANIDAD. JA, me río yo”, ha escrito la protagonista en una de sus historias de Instagram.

Historias del Instagram de Gloria Camila FOTO: Instagram

Por si esto fuese poco, la hija de Rocío Jurado publicó otra nueva historia, siendo esta mucho más dura y atacando al pasado de Hernández por el que tanto se le cuestionó: “Además de ser ridículo, tener poca ética, poca humanidad, reírte y tener EPICARICACIA en tus comentarios, cariño, déjame decirte que es errónea tu información. Pero de ser así, decirte que al menos tendríamos un restaurante pero no nos inventaríamos tener una enfermedad como un cáncer”, desliza haciendo alusión al pasado de Kiko. La polémica está servida.