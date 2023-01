“Los Jueves Rosas”: Carmen Borrego paga las consecuencias del huracán ‘Sálvame’ mientras sufre por María Teresa Campos

Aquí se hablará de corazón y siempre desde el corazón. Desde el respeto, con la verdad y en ocasiones cuestionando todo lo que sucede, se dice o se publica. No entiendo otra manera de hacer periodismo, sea rosa o de cualquier color. Bienvenidos a “Los Jueves Rosas”. Pasen, escuchen y si quieren, opinen después de darle al play.

Capítulo 48

En este nuevo episodio, analizamos los entresijos de la figura de Carmen Borrego, la cual está cobrando un gran protagonismo a raíz de que Kiko Hernández desvelase que Gustavo, chófer y hombre de confianza de la familia, habría grabado varias conversaciones tanto de María Teresa Campos como del resto del mediático clan.

La tensión que esto ha provocado dada la delicada situación en la que se encuentra la veterana comunicadora, Borrego, mientras se encontraba en la sala vip y totalmente superada por todo esto, ha estallado: “Creo que ya vale, vale ya por favor. ¡Habéis empezado con mi hijo y hasta que no me enterréis no vais a parar, coño! ¡Hasta que no me enterréis no vais a parar! Me habéis jodido la relación con mi hijo, ahora lo de mi familia... ¿Qué coño es esto? Hostia ya”, deslizó, tirando el móvil contra el suelo para posteriormente abandonar Mediaset.

🌟Carmen Borrego estalla contra "Sálvame" y se va: "Hasta que no me enterréis no vais a parar" 👇 pic.twitter.com/uecGPKFtLI — Seram1 (@Seram110) January 17, 2023

Cambiando radicalmente de tema, comentamos las últimas novedades del ‘fenómeno Shakira’ a raíz de su última canción con el productor Bizarrap, dedicada casi en su totalidad a Gerard Piqué y también a la pareja de este, Clara Chía. Un tema que podría estar teniendo más consecuencias (que no económicas) de las que la gente se imagina.

Por otro lado, cabe destacar con firmeza el nombre de Bárbara Rey, a la que ‘LA RAZÓN’ ha entrevistado y cuyo contenido podrá leerse durante este mismo fin de semana. Ella es una de las protagonistas de ‘Cristo y Rey’ la serie de ficción de Atresmedia protagonizada por Belén Cuesta y Jaime Lorente que narra la vida del domador junto a la propia Bárbara, y también el momento en el que esta conoció a Juan Carlos I, del que nos habla en la citada entrevista.

Sofía Cristo, Belén Cuesta, Bárbara Rey y Jaime Lorente durante el estreno de la serie ‘Cristo y Rey’ FOTO: Jose Velasco Europa Press

Y por último, y no por ello menos importante, Marta Boira analiza en su sección los looks y estilismos elegidos para el funeral de Constantino de Grecia, hermano de la Reina Sofía, cuya celebración tuvo lugar el pasado lunes.

No os perdáis cada semana este podcast de ‘LA RAZÓN’ en el que solo se pretende entretener con informaciones y opiniones que consigan que los oyentes desconecten durante unos minutos de la realidad.