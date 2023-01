Condenan a Telecinco y a Kiko Hernández a pagar un total de 220.000 euros a Julia Janeiro por “intromisión al honor”

El próximo 18 de abril se cumplirán dos años desde que Julia Janeiro cumplía su mayoría de edad. Como era de esperar, diferentes medios de comunicación, entre los que se encontraban los programas ‘Sálvame’ o ‘Socialité, dieron la noticia y despixelaron su rostro.

Julia Janeiro, María José Campanario y Jesulín de Ubrique FOTO: Gtres

En el caso del programa presentado por Jorge Javier Vázquez, el programa abría con el siguiente rótulo: “La mayoría de edad de Julia Janeiro hoy, en Sálvame”. Así comenzó la campaña de seguimiento constante hacia la hija de María José Campanario y Jesulin de Ubrique, la misma que este jueves ha desembocado en una condena a Telecinco de la friolera de 220 mil euros por “intromisión ilegítima en el honor de la joven”, tal y como ha avanzado en exclusiva ‘El Confidencial’.

El citado medio ha accedido a la sentencia emitida por el Juzgado de Instrucción Número 2 de Arcos de la Frontera en Cádiz, al que el grupo de comunicación puede recurrir. El fallo prueba que Mediaset incurrió en un delito de “intromisión ilegítima en el derecho al honor, la intimidad personal y familiar y a la propia imagen” de la joven, y es por eso que la cadena deberá abonar esos 190.000 euros, sin olvidarnos de Kiko Hernández, al que también han condenado a pagar 30.000 euros por sus duras declaraciones en dos programas de ‘Sálvame’.

Kiko Hernández en 'Sálvame' FOTO: Mediaset

“Hay dos puntos fundamentales en este caso. Por un lado, la sentencia concluye que ‘ser personaje público no se hereda’. Que tus padres sean famosos no te hace ti figura pública, sobre todo cuando siempre has rechazado dar entrevistas y hablar con medios, como ha sido el caso de Julia... El hecho de que Julia publicara en Instagram muchas fotos personales no es excusa para que un medio o una tele las coja sin permiso expreso para destripar su vida”, desliza Mario Bonacho, abogado de Julia Janeiro a ‘El Confidencial’.