Julia Janeiro les mete un gol por la escuadra a sus padres con su última afirmación

Desde que el pasado miércoles viese la luz la última exclusiva de Jesulín de Ubrique y María José Campanario, el mediático matrimonio ha vuelto a la picota pública tras una larga temporada de ausencia. El motivo de esta reciente entrevista no ha sido otro que su vigésimo aniversario y la llegada al mundo de Hugo Janeiro Campanario, su tercer hijo en común.

Entre todas las reacciones que ha provocado esta reaparición, cabe destacar la de su hija mayor, Julia Janeiro, de la que se habla durante la entrevista. La joven ha sido preguntada en plena calle por la exclusiva de sus padres. Lejos de producirse el silencio, tal y como acostumbra siempre, Julia sorprendía con la siguiente afirmación: “Si no me queréis molestar, ya os podéis ir. Es que no voy a decir nada. Yo no he vendido nada así que a mí me podéis dejar en paz. Lo he dicho ya muchas veces”, ha deslizado ante el asombro del reportero.

A pesar de que la ‘influencer’ se encuentra atravesando un momento mucho más tranquilo a nivel mediático, parece que le sigue incomodando la presencia y la persecución de los medios de comunicación. En este caso, el periodista aseguró que a la familia se le estaba tratando con respeto: “Sí, ya lo veo. Ya veo cómo respetáis. No respetáis a nadie, eso es lo que ocurre”, concluyó.

Julia Janeiro en una imagen de sus redes sociales FOTO: @julsjaneiro Instagram

Cabe destacar que, pasado casi un año y medio desde que cumpliese su mayoría de edad, esta es la segunda vez que todo el mundo ha podido escuchar su tono de voz. La primera fue hace unos meses, en el mes de octubre, cuando el programa ‘Sálvame’ quiso realizarle varias preguntas en las inmediaciones de su domicilio. Con Carlota Corredera en plató, Julia Janeiro pronunció sus primeras palabras públicas: “El feminismo lo usáis cuando queréis”, haciendo una clara referencia a que sí lo empleaban con Rocío Carrasco pero no con otras mujeres como ella o su madre.