Alexia de Holanda, la hija «modelo» de la Reina Máxima

No es la heredera al trono, pero parece una reina. Si alguien disfrutó del último posado de verano de la familia real de Holanda, esa fue la princesa Alexia. Quizá ser la hija mediana del Rey Guillermo y la Reina Maxima de Holanda le permite cierta libertad, o ciertas licencias, para comportarse con mayor naturalidad. Le gustan las cámaras y se nota y es mucho menos tímida que sus hermanas Amalia y Ariane cuando tienen los objetivos delante. La princesa Alexia, que cumplió 14 años el pasado mes de junio, se ha convertido en una joven segura de sí misma. En el inicio de sus vacaciones de verano, la joven optó por un vestido de la firma Sandro Paris, de diseño estampado, fluido y con cuello camisero, para posar junto a su familia en su residencia de Huis ten Bosch. Completaba el «outfit» con unas sencillas sandalias de tacón en color nude con pulsera abrochada al tobillo. Sin ser un «look» espectacular, su espontaneidad y su naturalidad dieron la vuelta al mundo. Sabe como posar para salir lo más favorecida posible y sin importarle cómo se situaban sus padres y sus hermanas frente a las cámaras ella protagonizaba su propio «shooting», actuando más como una modelo o una «influencer» que como la nieta de Beatriz de Holanda.

Botines de tacón

No es la primera vez que sorprende su actitud ante las cámaras. Con tan solo 12 años, la Casa Real distribuía una imagen con motivo de su cumpleaños en la que apareceía bastante mayor, luciendo un vestido negro y botines de tacón alto que estilizaban aún más su figura. Pero incluso siendo una niña, su «coqueteo» con las cámaras era más que notable.

La joven es la viva imagen de su madre, Máxima Zorreguieta. Su misma expresión y su misma sonrisa. Una princesa con carácter y sin la presión que soporta su hermana mayor, Amalia, heredera al trono.

Alexia, ha concluido este año el segundo curso de bachillerato en Christelijk Gymnasium Sorghvliet de La Haya. Su cambio físico ha sido notable desde la visita a nuestro país durante la última feria de abril, en la que se arrancó junto a su madre y hermanas a bailar sevillanas. Ya entonces demostró su desparpajo y naturalidad.

Alexia de Holanda, nacida el 26 de junio de 2005 en el Hospital Bronovo de La Haya, comparte con muchos miembros de la realeza su afición de montar a caballo; además, es una gran jugadora de hockey y una apasionada de la música. Le encanta cantar, tocar el piano y también la guitarra, en honor a sus raíces hispanas.

Sus dotes para la lírica son tales que la princesa Alexia se hizo con el papel protagonista del musical «Mamma Mia!» que representaron en abril en su colegio. Según la prensa holandesa, a la hija de los reyes Guillermo y Máxima de Holanda le gustaría participar en el «talent show» musical «La Voz Kids», una decisión que los soberanos no aprueban de momento. Marc van der Linden, una de las periodistas de la prensa del corazón más populares en Holanda, ha sido una de las privilegiadas que han podido ver un vídeo de Alexia entonando una canción de Alicia Keys, «coach» de «La Voz» en Estados Unidos. Pero Van der Linden no ha sido la única. La princesa Cristina, hermana de Beatriz de Holanda, ha comentado públicamente en más de una ocasión que tanto su sobrina Alexia, como Amalia, «tienen muy buena voz». Y no es una opinión cualquiera teniendo en cuenta que la princesa Cristina ha grabado varios discos. La RTL, cadena que emite el «talent» , no se ha pronunciado al respecto, pero en el que caso de que se permitiera la participación de la joven royal, supondría una auténtica revolución ya que sería la primera vez que una princesa participa en un programa televisivo.

A Alexia le encanta también bailar. Ni siquiera una pierna rota le impidió que diera algunos pasos durante los populares «Juegos del Rey» de 2016. Es una auténtica «revolución» en palacio, como afirmaron recientemente sus progenitores.

Apasionada de la moda

Otra de sus grandes aficiones es la moda. Algo que no sorprende si tenemos en cuenta su actitud posando ante la prensa. «Yo no hago moda, yo soy la moda». Con esta famosa frase de Coco Chanel, la princesa Alexia recibe a sus seguidores en su perfil «secreto» de Instagram (@f_4_u2, con 16.7 seguidores). Una cuenta que fue descubierta por la periodista Vivian Kramer y que Alexia utilizaba para preguntar a sus millones de usuarios su opinión sobre determinados «outfits». En la foto de perfil se reconoce perfectamente la cara de la joven a pesar de estar parcialmente cubierta tras la máscara de un osito, uno de los filtros típicos de la app Snapchat. Además, muchos de los «looks» sobre los que la princesa pedía consejo terminaba luciéndolos ella misma en diversos actos. Por ejemplo, el pasado enero, subió una imagen de un conjunto compuesto por un pantalón negro con franja roja y una blusa blanca de volantes por la que optó días después con motivo del 80 cumpleaños de su abuela, la reina Beatriz. También las alpargatas que aparecen en su primer post, fueron las que utilizó en el posado del verano pasado. Además es una apasionada de la moda española en general y, en especial, de Zara.