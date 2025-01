El Apolo: todo por la familia

Leo: «El PSOE impulsa una reforma para liquidar el caso Begoña Gómez. La proposición de ley socialista fulmina la acusación popular y condiciona la actuación de los jueces». Leo más: «Puro Sánchez: ley que no me gusta, se cambia». También: «La reforma de la acusación particular desbarataría las causas contra su mujer y contra su hermano, la de García Ortiz e incluso la de Ábalos». En la serie televisiva «Honor», un juez hace todo lo posible por librar de la cárcel a su hijo, después de que matara accidentalmente a una persona. Y su afán por salvar a su hijo nos parece comprensible a todos, excepto al Apolo de la Moncloa y sus socios a la izquierda, que considerarán la acción del juez como prevaricadora, politizada y fachosférica. Sin embargo, parece cierto que el Apolo de la Moncloa recorta un derecho constitucional para blindar a su familia y aledaños. Es divino, sí, pero también humano de vez en cuando. Un hombre básicamente familiar.

¿Qué no harían usted por su mujer? ¿Qué no haría usted por su hermano? Bien es verdad que la familia del Apolo es amplia: además de los citados, están los miembros adoptados, o sea, García Ortiz, Koldo, Ábalos, etc. En la defensa de su familia y su honor, el Apolo pondrá como ejemplo, cuentan, al hondo sentido familiar de la Corona. ¿Acaso Felipe VI no ha concedido el Toisón de Oro a su madre, doña Sofía? ¿No ha permitido que la guardiamarina Borbón Ortiz cante con entusiasmo la Salve Marinera antes de embarcar, obviando que este es un país laico? ¿Joe Biden no ha indultado a su hijo antes de abandonar la Casa Blanca? ¿No he sido generoso dejando fuera de la procesión conmemorativa de Franco a Carmen Polo y al marqués de Villaverde? Family comes first.