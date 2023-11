Carmen Borrego vive un tenso momento con su consuegra en el bautizo de su nieto

Aunque la muerte de María Teresa Campos las ha sumido en la tristeza, la familia está sacando fuerzas de donde sea para salir adelante. Así lo han demostrado no solo volviendo al trabajo, sino también afrontando citas importantes en la agenda familiar. Así estaba marcado con especial cariño el bautizo del primer nieto de Carmen Borrego, que reunió al televisivo clan en la Iglesia de San Sebastián de los Reyes. También se dieron cita aquí la familia de la nuera, Paola Olmedo, con la que Carmen no se lleva especialmente bien. Ya mostraron sus diferencias públicamente cuando la relación entre la colaboradora y su hijo saltó por los aires y la joven y su propia madre se enemistaron con la protagonista. Al parecer, en el bautizo se vivió un momento de lo más tenso.

Terelu Campos, Alejandra Rubio y Carmen Borrego Gtres

Mucho se ha comentado ya sobre la distancia que separa a Carmen Borrego y su nuera, también con su consuegra. Han tenido momentos en los que la relación ha podido ser cordial, pero también otros en los que no han podido disimular la tensión. Por ejemplo, el pasado 11 de noviembre cuando la familia fue testigo de cómo el hijo de José María Almoguera recibía aguas bautismales. Un instante feliz en el que las dos familias que ha unido el pequeño hicieron un esfuerzo mayúsculo para no traer al presente las rencillas del pasado.

Carmen Borrego hizo piña con su hermana, Terelu Campos. También con su sobrina, Alejandra Rubio, su marido, José Carlos Bernal, y su hija Carmen. Tan solo Terelu y su hija atendieron a los medios a la entrada y a la salida del acto religioso, mostrando su felicidad por este acontecimiento, deshaciéndose en elogios hacia el pequeño y, por supuesto, recordando a María Teresa Campos, siempre presente en su memoria. Carmen no quiso enfrentarse a las preguntas, quizá por la tensión vivida durante la ceremonia, pues ni tan siquiera llegó a saludarse con su consuegra y, de hecho, trataron de no cruzar sus miradas, como así ha desvelado ‘Informalia’ ahora.

José María Almoguera, Paola Olmedo y el pequeño Marc GTRES

“Ambas se evitaban. De hecho, la tensión se notaba en el ambiente. No puedo asegurar que no se saludaran, porque yo no lo viera no quiere decir que no lo hicieran, pero sí puedo asegurar que no coincidieron en ningún momento”, asegura una fuente consultada por el citado medio. Parece ser que Carmen Borrego no perdona que se filtrasen unos audios de su nuera y su consuegra hablando muy mal de ella y, de paso, haciendo comentarios sobre el resto de la familia. Este conflicto le separó incluso de su hijo, pero finalmente han logrado reconducir su relación, aunque antes tuvo que pasar el mal trago de enterarse por la prensa de que iba a ser abuela.