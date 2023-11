Carmen Borrego bautiza a su nieto arropada por Terelu Campos y Alejandra Rubio

Este sábado 11 de noviembre estaba señalado en el calendario de la familia Campos con especial cariño, a pesar de que hace apenas dos meses atrás fallecía la matriarca, María Teresa Campos. Pero la vida continúa y no hay que desperdiciar cada instante para atesorar buenos momentos con tus seres queridos, de ahí que hayan seguido adelante con los planes de bautizar al primer nieto deCarmen Borrego. Así, se han citado en la madrileña localidad de San Sebastián de los Reyes para que el hijo de la colaboradora reciba las aguas bautismales. Una ceremonia informal en la que se han dado cita también Terelu Campos y Alejandra Rubio, que no han tenido reparo alguno en dar los detalles clave del acto.

Carmen Borrego ha preferido no abrir la boca por miedo a cometer un error y que su relación con su hijo, José María Almoguera, se vea resentida de nuevo. Hace unos meses que su vínculo se vio resentido y ha costado mucho encauzar la situación para poder estar de nuevo juntos. Este sábado ha servido como escenificación de la unión familiar, aunque en el caso de la abuela del protagonista ha sido en completo silencio. No es el caso de su hermana y su sobrina, que no han tenido peros al atender las preguntas de los reporteros, visiblemente ilusionadas por el precioso motivo que les ha llevado hasta allí.

Tras el bautizo, Alejandra Rubio ha reconocido que han vivido un momento familiar cargado de emociones. Han pasado de la felicidad del momento a la tristeza del recuerdo y es que la ausencia de María Teresa Campos es aún demasiado palpable para sus seres queridos. “Mi abuela siempre ha estado presente”, reconoce la joven, que no quiere dejar fuera a su abuela de un día tan importante para ellos. Pero también ha tenido bonitas palabras para el hijo de su primo, por el que no puede disimular que se le cae la baba: “Es un santo, no llora, no da un ruido. Le había visto antes. Es monísimo, todo alegría, es un día para estar felices”.

La misma simpatía demostró Terelu Campos al enfrentarse a las correspondientes preguntas tras el bautizo del nieto de Carmen Borrego. La salud de la ha dado un sustito, al resultar contagiada de coronavirus, aunque por fortuna está recuperada y no se ha perdido tan importante cita. Pero no ha querido entrar en demasiados detalles de la ceremonia, quizá para preservar una futurible exclusiva en el kiosco rosa o, simplemente, por expreso deseo familiar de disfrutar de la jornada lo más tranquilos posible. De hecho, ninguna de las protagonistas del día han compartido imágenes en sus redes sociales, algo extraño teniendo en cuenta que cada día muestran qué hacen. Eso sí, como hacía su hija, ha tenido preciosas palabras para el hijo de su sobrino: “Un bebé es lo más maravilloso de la vida. Es muy bueno”, comparte con una amplia sonrisa que no se le borró del rostro.