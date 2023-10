La estocada final de Alejandra Rubio a Edmundo Arrocet: ¿qué busca en realidad el cómico?

Este miércoles 1 de noviembre, Risto Mejide vuelve a retomar su programa de entrevistas en profundidad, ‘Viajando con Chester’, teniendo a Edmundo Arrocet como su primer invitado. Se avecinan curvas, como así se viene cebando en la cadena desde hace unos días y es que el cómico chileno se sienta en el afamado sofá para hablar de nuevo de María Teresa Campos. Quiere dejar claro algunos aspectos en los que aún cree que es incomprendido, como es el hecho de ofrecer una imagen de “chulo” o de que se ha podido aprovechar de la fama y la fortuna de la presentadora con la que compartió su vida. Pero su regreso a la televisión está acompañado de más dosis de controversia y críticas, justo de lo que se quejaba.

María Teresa Campos y Edmundo Arrocet Gtres

Ha sido Alejandra Rubio la que más tajante se ha mostrado con Edmundo Arrocet, a la hora de valorar qué hace concediendo entrevistas en revistas y platós de televisión. Él salió de la vida de las Campos de forma precipitada y, según ellas, sin dar explicaciones. Pero regresa un mes después de morir María Teresa Campos para reclamar su lugar, el respeto perdido y, según asegura también la nieta de la presentadora, también dinero. Aunque él mantiene que ha prestado dinero a la que fuese su pareja, Alejandra Rubio ha querido dejar claro cuál es la motivación que empuja a Bigote a realizar tales afirmaciones en público.

“El que dice que nosotros hablamos de él, no entiendo nada, de verdad. No le ha bastado con hacer una portada en una revista, hablar para programas y ahora se sienta a decir lo mismo”, se mostraba cansada de la misma historia Alejandra Rubio, que no lograba disimular su enfado. Se sentía cómoda por estar en su plató, en ‘Así es la vida’, por lo que no dudó en elevar el tono de su discurso y acusar al novio de su abuela de tener un interés exclusivamente económico a la hora de remover el pasado y hacer daño a la familia con sus duras declaraciones: “Acaba de salir que tiene una deuda con Hacienda”, recuerda.

Alejandra Rubio y Edmundo Arrocet Así es la vida

“Cada día me queda más claro su objetivo. Si tiene una deuda va a hacer lo posible para ganar ese dinero que necesita haciendo esto, haciendo daño a la familia, porque ya no pertenece a nuestra vida”, sentencia Alejandra Rubio. Y es que considera “un horror” que una persona hable así de otra a la que dice haber amado, pero también justo cuando acaba de fallecer. “Si estás viviendo en una casa que no es suya, oye pues tú pagas esto y yo eso, lo normal. ¿Qué es esto? No sé qué decirle más, porque me parece absurdo”, se despide sin darle más importancia a Edmundo Arrocet. Y es que cree que en esta nueva entrevista con Risto Mejide no habrá nada nuevo, que volverá a atacar con las mismas armas.