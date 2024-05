La casa de ensueño de Marta Luisa de Noruega, sepultada por el papeleo

Marta Luisa de Noruega parece no encontrar del todo su sitio, pese a sus esfuerzos por reconstruir su vida constantemente para ser feliz. Ahora ha entendido que la felicidad se la dará su matrimonio conel chamán Durek Verrett, pese a la inicial oposición de la familia y las numerosas polémicas que han protagonizado en los medios internacionales. Esto para ellos es papel mojado, pues se declaran enamorados en sus diversas apariciones públicas, pero también lo demuestran en la intimidad con los pasos que están dando para dar forma a su vida en común. Esto pasa por mudarse a su nueva mansión, valorada en 1,6 millones de euros y emplazada en una de las zonas residenciales más exclusivas de Noruega, concretamente en Baerumm, provincia de Kiken. Aquí se codearán con lo más granado de la sociedad noruega, con los más vips y las grandes fortunas del país. Eso sí, siempre y cuando consigan sortear los problemas burocráticos que están echando por tierra sus altas pretensiones.

La princesa Marta Luisa de Noruega y su prometido, Durek Verrett Marius Gulliksrud GTRES

La burocracia noruega ha puesto trabas a las reformas que la princesa tenía pensado hacer en su nueva vivienda para convertirla en un hogar. De hecho, tan grave parece la situación que incluso en los medios del país se habla incluso de cancelación de los planes de acondicionamiento de la residencia: “Los planes de desarrollo de la princesa Marta Luisa para una nueva casa en Stabekk en Baerumm han quedado en suspenso hasta nuevo aviso”. Un problema menor, si no fuese porque los tiempos que se manejan para el inicio de las ansiadas obras son para el año que viene, lo que les obliga a permanecer estos meses lejos de ver materializado su sueño. Después de tan ingente inversión…

“Sólo alrededor del Año nuevo la princesa Marta Luisa podrá tramitar la solicitud de construcción que envió al municipio”, mantienen desde el diario ‘Budstikka’, que asegura que la decisión de poner freno a este trámite burocrático hasta el próximo año “quedó clara después de que los políticos del comité de planificación consideraran el asunto el miércoles por la tarde”. Ella quiere ampliar la vivienda, pues parece que se le ha quedado pequeña en su deseo de instalarse en suelo patrio tras su estancia en Estados Unidos. Aunque su nueva mansión de 1,6 millones de euros tiene tres plantas, parece que no se logra acomodar a ella y desea ampliarla, pero se lo están dificultando hasta el punto de tener que volver a solicitarlo el próximo año. Quizá tenga más suerte o se tope de nuevo con impedimentos.

Durek Verret y Marta Luisa de Noruega, en unas recientes vacaciones en Turquía larazon

Sea como fuere, se está viviendo en Noruega como una aventura típica de los programas de construcción al más puro estilo ‘Esta casa es una ruina’. Al menos sí cuando se han desvelado qué mejoras está buscando la princesa Marta Luisa de Noruega para su nuevo nidito de amor junto a Durek Verrett. Entre sus deseos está levantar parte del tejado para dotarle de un aspecto más asimétrico y original, aunque no solo por una cuestión estética, sino también porque con ello gana metros aprovechables de vivienda. Algo que parece muy factible en su mente, quizá también sobre plano, pero que no tienen tan claro desde las autoridades, que han optado por enfangar el proceso con largos procesos burocráticos. Algo, por otro lado, que sus vecinos aplauden, pues no todos ven con buenos ojos que se vaya a dar un aspecto renovado a una de las casas más icónicas de la zona.