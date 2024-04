Samantha Cohen, la que fue la secretaria de la reina Isabel II, habla como nunca sobre el maltrato de Harry y Meghan Markle

Samantha Cohen fue una de las personas de mayor confianza para la que fue reina de Reino Unido, Isabel II. Después de comenzar trabajando para ella en 2001 como secretaria adjunta de comunicaciones, se la ascendió a secretaria privada de la monarca británica. Su dedicación y profesionalidad como asesora de la reina la situó como un apoyo fundamental para la Casa Real. En 2017 la madre de Carlos III quiso reconocerle su mérito ascendiéndola a secretaria privada del príncipe Harry y Meghan Markle. Sin embargo, la situación a la que la sometieron fue demasiado y terminó por renunciar un año después de su nombramiento.

Un secreto a voces que se basaba en el rumor de que ni Harry ni, sobre todo, Meghan trataban bien a sus empleados. Hoy, la polémica vuelve a sonar con más fuerza tras la entrevista que Samantha Cohen ha concedido al medio australiano “The Herald Sun”. En sus sonadas declaraciones afirma que ella fue parte de una investigación de Palacio para constatar si los rumores sobre los duques de Sussex eran infundados o no.

La reina Isabel II mantuvo una relación profesional excelente con Samantha en la que estuvieron trabajando codo con codo durante 17 años. Es por ello que, tras la renuncia como secretaria privada de los duques de Sussex en 2018, saltaron todas las alarmas en el Palacio de Buckingham. La reina no se podía explicar cómo había terminado esta relación profesional. Tras esta renuncia, a la que se suman una serie de acusaciones de abuso y hostilidad por parte de la pareja royal a sus trabajadores, se dio inicio a una investigación formada por diez empleados de la familia real, entre los que resurge el nombre de Samantha.

La secretaria no había querido hablar hasta el momento sobre esta situación, pero en su reciente entrevista para “The Herald Sun”, deja patente que su “ascenso” fue el principio de su relación profesional: “Se suponía que yo solo me iba a quedar unos seis meses, pero tuve que aguantar 18”, dijo al citado medio. El motivo de ello fue que no había nadie que pudiera o quisiera sustituirla “cuando encontramos a esas personas, se marcharon de gira por África con Harry y Meghan. Pero todos renunciaron antes de volver al Reino Unido”.

Esta gira tuvo lugar en 2019, entre los meses de septiembre y octubre, y tan solo un mes después comenzaron su “exilio” voluntario que primero iniciaron en Canadá, para trasladarse al poco tiempo a California.

Meghan Mark y el príncipe Harry en un partido de polo en Wellington. Gtres

La popularidad del príncipe Harry y Meghan Markle

En los últimos años los duques de Sussex han protagonizado una larga lista de exclusivas hablando de alguno de los temas más delicados de la Casa Real. Han sido muchas las polémicas que los han sacudido durante su exilio, como el polémico libro “Endgame”, de Omid Scobie. Y si bien se da la impresión de que podría haber un acercamiento para una reconciliación entre los hermanos, William y Harry, finalmente surgen nuevos conflictos que terminan por alejarlos aún más del Reino Unido