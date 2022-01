La irrisoria cifra con la que indemnizarán a Meghan Markle tras ganar una demanda

La semana pasada se dio a conocer que Meghan Markle había ganado en los tribunales al medio de comunicación al que demandó tras publicar una carta que había escrito a su padre. La Justicia británica falló en favor de la duquesa de Sussex y condenó a Associated Newspaper por “invasión de la privacidad” por varios artículos publicados en sus tabloides ‘The Mail on Sunday’ y ‘Mail Online’. De este modo, la esposa del príncipe Harry será indemnizada por la compañía, aunque recibirá una cantidad irrisoria en concepto de “daños simbólicos”.

Associated Newspaper deberá indemnizar a Meghan Markle por publicar la carta que escribió a su padre con una sola libra esterlina, lo que al cambio equivale a poco más de un euro. Sin embargo, a esta ínfima cantidad habría que sumar también los costes judiciales que asumirá el medio de comunicación y que se estiman en unas 300.000 libras, poco más de 350.000 euros.

Además, la compañía ha sido también condenada por infracción de los derechos de autor, puesto que publicó una carta que había sido escrita por Meghan Markle sin su consentimiento. La indemnización por este falló se estima mucho más elevada, y aunque de momento no ha trascendido la cifra exacta, algunos tabloides británicos hablan de más de un millón y medio de libras esterlinas, casi dos millones de euros.

Meghan Markle FOTO: Stefan Jeremiah AP

Al parecer, Meghan Markle destinará esta cantidad a asociaciones que combatan el acoso, y es que según la propia duquesa de Sussex, lo pasó francamente mal en lo que considera una campaña de desprestigio contra ella emprendida por los medios de comunicación ingleses. “En los casi tres años desde que empezó todo esto, he sido paciente ante los engaños, la intimidación y los ataques calculados. Mañana el afectado podrías ser tú. Estas prácticas tan dañinas no son algo que ocurra excepcionalmente. Son constantes errores que nos dividen, y todos merecemos algo mejor que esto”, señaló sobre su batalla legal contra Associated Newspaper.

Más allá del pago de las indemnizaciones, la Justicia también dictaminó que el periódico en cuestión debía anunciar en su portada del 26 de diciembre -en plena campaña navideña- que había perdido su juicio contra Meghan Markle. “El tribunal concluyó que Associated Newspapers había infringido sus derechos de autor al publicar extractos de su carta escrita a mano a su padre en ‘The Mail on Sunday’ y en ‘Mail Online’”, se pudo leer en la primera página del diario.