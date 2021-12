Meghan Markle gana la batalla judicial a los tabloides británicos

Un tribunal de apelaciones ha ratificado la condena por publicar fragmentos de una carta personal que la duquesa de Sussex envió a su padre en 2018, por lo que “se han acordado soluciones financieras”. La batalla judicial de Meghan Markle contra la empresa Associated Newspaper, editora entre otros de “The Daily Mail”, ha concluido.

Tras tres años de lucha judicial contra los tabloides, la esposa del príncipe Harry de Inglaterra no solo se ha alzado con la victoria, sino que ha obtenido una disculpa por parte de los que motivaron su demanda por filtrar una carta personal que Markle escribió a su padre tras su boda con el nieto de Isabel II, en mayo de 2018.

La reina Isabel II con Meghan Markle y el príncipes Harry, en uno de los balcones de Buckingham Palace FOTO: Paul Grover/Daily Telegraph GTRES

“La duquesa de Sussex ganó su caso legal por infracción de derechos de autor contra Associated Newspapers por artículos publicados en The Mail on Sunday y en Mail Online”. “Tras una audiencia el 19 y 20 de enero de 2021, y otra el 5 de mayo de 2021, el Tribunal dictó sentencia en favor de la duquesa de Sussex sobre su reclamo por infracción de derechos de autor. El Tribunal ha determinado que Associated Newspapers infringió sus derechos de autor al publicar extractos de su carta escrita a mano a su padre. Se han acordado soluciones financieras”, ha indicado el diario en portada y tercera página de su versión en papel.

Markle ha sido la primera en celebrar públicamente la decisión final a través de un breve comunicado: “En los casi tres años desde que empezó todo esto, he sido paciente ante los engaños, la intimidación y los ataques calculados”, declaró hace varias semanas. “Mañana el afectado podrías ser tú. Estas prácticas tan dañinas no son algo que ocurra excepcionalmente. Son constantes errores que nos dividen, y todos merecemos algo mejor que esto”, añadió. Associated Newspapers contestó en ese momento, diciendo que la empresa estaba “muy decepcionada” por el fallo, aunque no ha podido cambiar su destino. Los costes de los daños infligidos a la duquesa se habían estimado en 1,5 millones de libras antes de la apelación (aproximadamente 1,78 millones de euros), pero esa cifra ha aumentado con la apelación, según ha informado “The Guardian”.