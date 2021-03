Meghan Markle, acusada de acoso por el personal de Kensington

A tan solo tres días para la esperada emisión de la entrevista que los duques de Sussex han concedido a Oprah Winfrey, un artículo publicado en «The Times» debilita, aún más si cabe, la imagen de Meghan Markle. Varias personas relataron al diario inglés que la esposa de Harry acosó a dos asistentes personales del Palacio de Kensington y minó la autoestima de un tercero. La entrevista que emitirá la CBS el próximo domingo promete no dejar en el tintero ningún tema: tensiones dentro de la familia real inglesa, matrimonio, maternidad, «Megxit»... Los Sussex han prometido no ocultar nada a los televidentes.

¿Coincidencia o no? ¿Oportunismo de «The Times» al publicar una información que reavivaría el fuego acerca de la actitud inapropiada de la ex actriz de «Suits» con su personal en el palacio de Kensington»? El citado periódico informa que el personal del Palacio de Buckingham se le acercó alegando que un ex asistente de la duquesa de Sussex había presentado una denuncia contra ella por intimidación mientras aún residía en Inglaterra con Harry. La denuncia fue presentada en octubre de 2018 por Jason Knauf, el secretario de comunicaciones de la pareja, en un intento de que el Palacio de Buckingham protegiera al personal, que, según dijo, estaba bajo presión de Megan.

Situación «alarmante»

En un correo electrónico enviado al departamento de recursos humanos y consultado por «The Times», Knauf describe una situación cuando menos alarmante. «Me preocupa mucho que la duquesa haya intimidado a dos asistentes personales durante el año pasado», escribió. «El tratamiento de Meghan Markle fue totalmente inaceptable. Parece querer tener siempre a alguien en el punto de mira. Ella acosó a uno de los miembros del personal buscando minar su confianza. Hemos recibido numerosos informes de personas que han sido testigo de un comportamiento inaceptable de la duquesa hacia esa persona».

Parece ser que la atmósfera que se vivía en el Palacio de Kensington donde residían Meghan y Harry, además de los duques de Cambridge, hasta su «huida» a Estados Unidos a principios de 2019, fue «irrespirable». «Era frecuente ver al personal llorando y temblando por miedo a un enfrentamiento con la duquesa», informa el diario británico. Según otro miembro de Kensington, «Meghan Markle exuda crueldad y una manipulación bastante emocional». La denuncia finalmente no habría tenido éxito por una sencilla razón: el nieto de Isabel II rogó a Jason Knauf que no siguiera adelante con el caso», dice uno de los afectados.

A raíz de la publicación del artículo, uno de los portavoces actuales de Sussex negó las acusaciones argumentando que se basaban en «información engañosa y dañina». «La duquesa está entristecida por este último ataque contra ella, especialmente por ser alguien que ha sido objeto de intimidación en el pasado». añadió.