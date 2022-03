Belén Perea por fin se sincera sobre su relación con Froilán

Fue a finales del año pasado cuando se dio a conocer que Froilán, el hijo mayor de la infanta Elena, podría haber reencontrado el amor tras su sonada ruptura con Mar Torres, la joven murciana que hasta ese momento había sido su pareja conocida. Al nieto de los Reyes Juan Carlos y Sofía se le empezó a relacionar con Belén Perea, una influencer con más de 50.000 seguidores que se mueve en los mismos círculos que él y su hermana, Victoria Federica. Ahora, la it girl ha roto el silencio habitual en ella y por fin se ha pronunciado sobre el vínculo que mantiene con el sobrino de don Felipe y doña Letizia.

La joven asistió este fin de semana a una de las muestras organizadas en la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid, y allí habló con los medios sobre moda, salud mental y, como no podía ser de otra forma, su relación con Froilán. La influencer no lleva nada bien que la vinculen sentimentalmente con el cuarto en la línea de sucesión al trono, y asegura que solo “es mi amigo”. Ante el intento de los periodistas de conseguir más detalles, visiblemente molesta, Belén Perea señaló que “no voy a hacer más declaraciones. He venido a un desfile, no a hablar de mi vida privada”.

A pesar de sus reticencias a pronunciarse sobre la relación que mantiene con Froilán, la influencer recalcó en varias ocasiones que la amistad es el único sentimiento que guarda hacia él. Negó incluso una supuesta separación, asegurando que “si no ha habido nada, no puede haber ruptura”. Parece entonces que el corazón del hijo de la infanta Elena sigue vació desde que él y Mar Torres tomaron caminos separados, poniendo fin a un amorío que se remontaba a sus tiempos de instituto.

Por otra parte, Belén Perea ha lamentado las críticas y comentarios crueles a los que ella y otras influencers están expuestas por su trabajo en Internet. Si profundizar mucho en el asunto, se ha referido a las imágenes que recientemente vieron la luz, en las que ella aparecía orinando en la vía pública durante una noche de fiesta. “La verdad es que mi salud mental ha peligrado bastante por este tema, pero bueno, intento llevarlo de la mejor manera y en manos de la gente que me puede ayudar. Evito que se rían y ya está. Si quieren mostrar esa parte de mí... yo sé cómo soy. Yo soy mucho más que una imagen en una situación comprometida”, señaló.