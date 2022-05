Ponemos nombre al nuevo amigo especial de Victoria Federica

Hasta ahora se sabía que el nuevo acompañante, o amigo especial, de Victoria Federica, es un antiguo amigo, relaciones públicas de una conocida discoteca madrileña, alto, elegante, discreto y aficionado taurino.

Hoy le ponemos nombre. Se llama Santiago Moyano, tiene 26 años, le consideran un tanto juerguista, pero no hasta el extremo de poder compararle con Iñigo Onieva, el polémico novio de Tamara Falcó.

Aunque algunas fuentes hablan de que Santi y Vic son novios desde hace poco más de un mes, otros lo niegan y se refieren a que, entre ellos, solamente, el nexo de unión es una gran amistad. El tiempo demostrará la verdad.

Victoria Federica y Jorge Bárcenas FOTO: Raúl Terrel Europa Press

De todas formas, si a los padres de la sobrina del rey Felipe VI no les hacía la menor gracia la relación con el DJ Jorge Bárcenas, por la profesión nocturna del muchacho, tampoco debe gustarles que su hija siga insistiendo en salir con tanto amigo noctámbulo, porque Santi desarrolla su trabajo hasta la madrugada.

Lo que parece muy claro es que a Vic le entusiasma salir de noche, ir a bailar y de fiesta, algunos se preguntan si es capaz de ir a clase por la mañana sin acusar el cansancio de sus juergas nocturnas, porque la hemos visto ejerciendo sus ansias discotequeras, divertirse en la Fiesta de Abril sevillana y asistiendo a corridas de toros. Pero hace tiempo que los paparazzis no le pillan acudiendo a la universidad privada en la que, se supone, estudia.

¿Ha abandonado las clases? ¿Tiene decidido enfocar su camino por el terreno de la moda y las influencers? En teoría, cursa tercer curso de Marketing y Comunicación en el centro The College of International Studies ( CIS) de Madrid. Pero sus mismos compañeros la ven muy poco por allí, y no creemos que por ser sobrina de rey le permitan saltarse las clases.