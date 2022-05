Así es el nuevo novio de Victoria Federica

La relación de Victoria Federica y Jorge Bárcenas ya es cosa del pasado. Desde que se confirmó el final de este noviazgo, la hija de la infanta Elena se ha dejado ver en más de una ocasión con un misterioso joven y se ha especulado mucho sobre quién era y si era su nuevo amor. Por lo visto, la nieta de Don Juan Carlos ha olvidado rápidamente al DJ y ha comenzado una nueva relación sentimental con un chico 5 años más mayor que ella.

Según han confirmado desde el programa de ‘Socialité', Victoria Federica está viviendo un intenso romance y no se oculta en dar rienda suelta a su amor. El noviazgo comenzó hace aproximadamente un mes y, desde ese momento, han hecho vida en pareja. Ambos jóvenes se conocen desde hace mucho tiempo e incluso también es amigo de Jorge Bárcena, el ex de la nieta de Don Juan Carlos, a quién seguro no le ha sentado muy bien esta relación.

Victoria Federica FOTO: Gtres GTRES

El joven, de 26 años, se mueve por el mundo de la noche y es relaciones públicas de una famosa discoteca, donde ha coincidido en numerosas ocasiones con la hija de la infanta Elena. Lo definen como muy fiestero y, por eso, no ha dudado en acompañar a Victoria Federica a la feria de Abril, dejándose ver a ambos en actitud muy cariñosa por las casetas. Desde que comenzaron a salir se han vuelto inseparables y no esconden su amor, acompañando a la nieta de Don Felipe VI en todos sus eventos, como a los toros.

Parece ser que el interés ha sido mutuo desde hace mucho tiempo y, desde siempre, se han piropeado abiertamente a través de sus redes sociales, comentándose en muchas de las publicaciones. El joven le puso un corazón a la hija de la infanta Elena en su última publicación de la feria de Abril, demostrando públicamente su amor hacia Victoria Federica. Es más que evidente que la pareja va en serio y que el corazón de la nieta de Doña Sofía está de nuevo ocupado. ¿Habrá presentación oficial? ¿Los veremos próximamente posando en algún photocall?