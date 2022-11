Pablo Urdangarin desvela cuál es el estado de salud de su padre

Pablo Urdangarin se ha convertido en el portavoz de la familia. Desde que salió a la luz la relación de Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia, el hijo de la infanta Cristina fue el encargado de hablar con la prensa sobre la situación familiar que estaban viviendo y cautivó a toda la opinión pública con su simpatía, su educación y su percha. El joven acaparó todas las miradas de los medios de comunicación que no dudaron en alabar la actitud del nieto de Don Juan Carlos. Siempre tan discreto y correcto, Pablo Urdangarin responde a los periodistas siempre que puede y, en esta última ocasión, ha desvelado cómo se encuentra su padre en estos momentos tras fracturarse el codo con una aparatosa caída.

“Se encuentra bien. Todo bien” respondía el hijo de la infanta Cristina antes de disputar un partido de balonmano con su equipo, el F.C Barcelona. El periodista también le ha preguntado si su padre iba a ir a visitarle en algún momento pero el joven no ha querido dar más detalles sobre su familia y sobre los planes de éstos. “No se, no se nada” declaraba a la prensa sobre una futura visita de Iñaki Urdangarin. Con una sonrisa de oreja a oreja, Pablo Urdangarin ha vuelto a dar la cara por su familia y por su padre, su referente en la vida.

Así hablaba sobre su padre el joven en una reciente entrevista en el canal del F.C Barcelona: “Yo he podido aprender mucho de mis padres. Mi padre, por ejemplo, también ha sido deportista y ha tenido que estudiar a la vez que jugaba a balonmano. Y siempre he tenido a mis padres diciéndome que es muy importante porque nunca sabes cuándo puede pasar algo o cuándo se te puede acabar la carrera deportiva”. Pablo Urdangarin solo tiene palabras buenas y elogios para su familia, lo más importante para él en esta vida junto al deporte, algo que ha heredado de Iñaki Urdangarin. El nieto del Rey Don Juan Carlos está centrado en su carrera deportiva y en sus estudios. Pablo Urdangarin está cursando ADE en Nantes y, para él, terminar su carrera es también algo primordial. “Estudiar es algo muy necesario para un deportista, es algo que siempre vas a necesitar y que te ayuda no solo a nivel educativo sino también como persona” decía sobre el asunto.