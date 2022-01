Pablo Urdangarin: “Son cosas que pasan”

Este miércoles la revista «Lecturas» publicaba en portada unas fotografías de Iñaki Urdangarin junto a una amiga paseando por el paseo marítimo de una playa cercana a Bidart, la localidad francesa donde la familia de este tiene una casa. Por el momento ninguno de los protagonistas se ha pronunciado al respecto, pero quien sí ha hablado ante las cámaras de Europa Press ha sido Pablo Urdangarin, el segundo hijo de la Infanta Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarin, quien habló restándole importancia y normalizando la situación.

El joven, de 21 años, no quiso comentar ni confirmar o no que la mujer con la que se fotografió a su padre sea del entorno familiar o conocida de la familia. «No, a ver, yo prefiero no decir nada porque es un tema familiar», señaló. Pero, en actitud tranquila, añadió que «ya está, son cosas que pasan y luego hablaremos nosotros y ya está».

Pablo Urdangarin afirmó a ese mismo medio haber hablado con su padre y sus hermanos -Juan Valentín, Irene y Miguel- e insistió en que «todo bien, la verdad». Al respecto, explicó que todos están «tranquilos» y se van a «querer igual». «No hace falta nada más», exclamó. Con quien no ha hablado el jugador de balonmano que recientemente debutó con el primer equipo del Barcelona, es con su madre. Así lo confirmó él mismo, quien precisó que aún no había tenido una conversación al respecto, pero sí que tiene intención de hacerlo próximamente: «Ya hablaré con ella», aseguró.

Pablo Urdangarín en una imagen de archivo FOTO: Europa Press

Ante el comentario de que se había visto a toda la familia feliz en Navidades, el segundo hijo de la Infanta Cristina quiso hacer hincapié en esa misma cordialidad: «Y seguimos contentos, ¿eh? Tampoco va a cambiar nada».

En las pasadas Navidades pudimos ver a la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin disfrutar como antaño en Baqueira Beret junto a sus cuatro hijos, retomando una de sus grandes pasiones, después de cinco años sin acudir a la estación catalana. Posteriormente la familia puso rumbo a Vitoria donde, junto a la familia Urdangarin, despedían el 2021 y daban la bienvenida al nuevo año. Meses antes, en octubre, la pareja realizaba una escapada a Barcelona en la que, además de asistir al debut de su hijo Pablo con el Barça de balonmano, dieron un paseo por la ciudad en el que se mostraron relajados y tranquilos.

Deportista y «tiktoker»

Además de jugar al balonmano, Pablo Urdangarin cursa Business Adminstration en la Escuela de Negocios internacional European University de Barcelona. Además, causa expectación en la red social TikTok en la que cuenta con más de 20.000 seguidores. Debutó con el Barcelona en octubre y lo había hecho antes en equipos de la base del HBC Nantes y del TSV de Hannover. El joven reside en la Masía, la ciudad deportiva del Barcelona.