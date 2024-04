Las amigas de la infanta Sofía desvelan la estricta norma que deben cumplir en el internado: "Es una pena"

La infanta Sofía sigue estudiando Bachillerato Internacional en el UWC Atlantic College de Gales, tal y como hizo su hermana mayor. A la hija pequeña de los Reyes Felipe VI y Letizia le queda cerca de un mes para terminar su primer curso y regresar a España de vacaciones. A lo largo de este año, la joven alteza ha podido conocer gente nueva y estrechar lazos con otros alumnos procedentes de todas las partes del mundo, y con algunos ha creado una bonita amistad.

La intimidad de la infanta Sofía está bien protegida en el internado y ni siquiera se publican fotografías en las que ella aparezca en las redes sociales oficiales del centro. También los alumnos tienen estrictamente prohibido compartir imágenes suyas, tal y como sus propias amigas acaban de confirmar.

Este lunes 29 de abril, la infanta Sofía alcanzó los 17 años y su pandilla del UWC Atlantic College quiso felicitarla públicamente a través de las redes sociales, aunque respetando la norma de que no se pueden publicar imágenes suyas. "Es una pena que no podamos publicar tu cara", dicen junto a una fotografía en la que aparecen varias chicas, aunque a una de ellas no se le ve el rostro y bien podría tratarse de la infanta.

La infanta Sofía con sus amigas en Gales @leonorysofiaaltezasreales

Las amigas de la nieta pequeña de don Juan Carlos I y doña Sofía han publicado este día por lo que ellas han denominado "el día de Sofía", una forma especial de llamar al cumpleaños de la joven sin llamar mucho la atención.

Otro detalle de la imagen que llama la atención es que una de las amigas de la infanta Sofía lleva los mismos calcetines que ella lució el día de su despedida en España, cuando Casa Real publicó fotografías oficiales en las que aparecía en Zarzuela junto a sus padres y su perro. Se trata de calcetines negros decorados con fantasmas blancos y dos franjas rojas en cada extremo. Se desconoce si ha dado la casualidad de que su amiga tenía un par exactamente igual o si, como hacen todas las colegas, se prestan la ropa entre ellas.

La infanta Sofía ingresa hoy en el colegio de Gales donde su hermana cursó bachillerato FRANCISCO GOMEZ Agencia EFE

Cuando la princesa Leonor estudió en el UWC Atlantic College de Gales también estaba prohibido publicar imágenes de ella, aunque en su caso hubo una accidental excepción.

La princesa de Asturias participó en unas olimpiadas que organizó el centro en el que estudiaba y jugó, en un equipo mixto, el partido de voleibol mientras el resto de compañeros la animaban desde la grada. La heredera aparecía en una imagen que se tomó de toda la formación, ataviada con un pantalón corto negro y una sudadera en el mismo color, que combinó con unos calcetines altos blancos y una coleta.