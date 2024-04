¿Cómo ha cambiado la Infanta Sofía en 17 años? Analizamos su estilo entre Zara, Mango y el 'made in Spain' sostenible

La Infanta Sofía cumple 17 años y esta es la evolución estilística que ha experimentado a lo largo de los años. De la misma manera que su hermana y heredera al trono, la Princesa Leonor, ha conseguido un claro estilo propio que se asemeja al de la Reina Letizia, la hija menor de los Reyes de España ha sorprendido a todos los españoles con su estilo juvenil y con toques en tendencia. Tenemos claro que la Casa Real es una clara amante y defensora de las prendas de marcas españolas, tanto de firmas de lujo como aquellas low cost, como Zara o Mango. Es decir, si en los actos oficiales podemos ver a la Infanta Sofía con un diseño de calidad y original de Moisés Nieto o Cardié, al día siguiente puede presumir de armario de street style marcando tendencia e inspiración. Es cierto que mientras la Princesa Leonor se ha caracterizado por lucir vestidos elegantes y sofisticados, la Infanta Sofía se ha decantado por mantener una estética más atrevida en cuanto a estampados, colores y siluetas se refiere. Si tenemos que resumir sus últimos estilismos en tres prendas diríamos que se podrían concluir en vestidos cortos, blusas con estampados llamativos y monos o conjuntos de dos piezas originales y coloridos. No cabe duda de que en cada evento de carácter oficial ninguna editora de moda puede dejar desapercibido el look escogido por la hermana menor de Leonor de Borbón, puesto que siempre acierta de acuerdo con las características del evento. En definitiva, en honor al cumpleaños de la Infanta Sofía, analizamos su estilo entre Zara, Mango y el made in Spain sostenible.

Por un lado, la Infanta Sofía siempre confía en las marcas españolas para vestir en su día a día. Sin ninguna duda, una de sus favoritas es Zara, en donde se hace con las blusas más cómodas y favorecedoras o con los vestidos fluidos y básicos que nunca pasan de moda. Entre muchos estilismos, debemos mencionar todos aquellos vestidos (en todos los cortes) que siempre se lleva en sus vacaciones de verano a Mallorca junto con los Reyes de España, la Princesa Leonor o la Reina Sofía. Asimismo, también confía en Indi & Cold o Babbaki para lucir los diseños florales más juveniles y que todos necesitamos para las épocas veraniegas. De la misma manera que la Reina Letizia recurre a Mango o Sfera en su día a día, su hija menor también lo hace para protagonizar los vestidos de flores y con drapeados que siempre funcionan para todas las ocasiones. Por otro lado, a la hora de sorprender con sus estilismos en los actos oficiales, tampoco duda en ponerse en manos de las marcas made in Spain que emplean tejidos y procesos de producción sostenibles. Entre varias firmas, destacan Moisés Nieto, Cardié, Cayro Woman o Bruna en sus asistencias a los Premios Princesa de Asturias, Premios Princesa de Girona o su propia confirmación. En definitiva, tenemos cero dudas y muchas pruebas de que la Infanta Sofía cuenta con un armario de prendas españolas, así como respetuosas con el medio ambiente, para lucir los looks más destacables y comentados.

Mono elegante para los Premios Princesa de Asturias, de Cardié

Los reyes Felipe VI y Letizia, junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía, a su llegada al Concierto Premios Princesa de Asturias, este jueves en Oviedo, en la víspera de la ceremonia de entrega de los galardones. Alberto R. Roldán La Razón

Look metalizado para los Premios Princesa de Girona, de Moisés Nieto

Reina Letizia e Infanta Sofía. Gtres

Conjunto de top y pantalones para los Premios Princesa de Girona, de Sfera

Infanta Sofía y Princesa Leonor. Gtres

Mono cut-out para su confirmación en la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, de Cayro Woman

La Infanta Sofía con mono cut out. GTRE

Vestido satinado para los Premios Princesa de Asturias, de The Are

Los Reyes y la Infanta Sofía. GTRES

Conjunto asimétrico para los Premios Princesa de Girona, de Bruna

Los Reyes de España junto con la Princesa Leonor y la Infanta Elena en los Premios Princesa de Girona. Gtres

Vestido midi con cut-out para los Premios Princesa de Asturias, de Cardié

La Infanta Sofía con tendencia cut out. Gtres

Total look celeste para el Día De Santiago, de Bruna

La princesa Leonor y la infanta Sofía en Santiago de Compostela XOÁN REY Agencia EFE

Mini vestido con estampado floral, de Sfera

PALMA DE MALLORCA, 10/08/2022.- La reina Letizia y la infanta Sofía dan un paseo, junto al rey Felipe VI y la princesa Leonor, por la calle Jaime II de Palma de Mallorca, este miércoles, en el marco de su estancia en la isla balear. EFE/ Ballesteros Ballesteros Agencia EFE

Look casual con blusa de estampado étnica de Zara

Mini vestido para un paseo por Mallorca, de Zara

La Reina Letizia, la Reina Sofía y la infanta Sofía Raúl Terrel Raúl Terrel

Vestilo largo con colores en contraste para un paseo, de Babbaki

El rey Felipe, la princesa Leonor, la reina Sofía, la infanta Sofía, la reina Letizia e Irene de Grecia a la salida del restaurante Mia, situado en el Portitxol, en Palma, donde han cenado el sábado. Ballesteros EFE

Vestido floral para una tarde de cine, de Indi & Cold

Infanta Sofía. Gtres

Look floral y cómodo, de Mango

La Infanta Sofía posa a su llegada a la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora. Raúl Terrel Europa Press

La Infanta Sofía ha experimentado una clara evolución estilística en estos últimos años. Sin ninguna duda, su elección de estilismos se basa en confiar en las marcas españolas y sostenibles, de la misma manera que hace su hermana la Princesa Leonor o la Reina Letizia.