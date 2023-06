Así eligieron William y Kate el nombre de su hijo George

Elegir el nombre de un hijo no es tarea fácil. Al final es algo que te va a acompañar, en principio, toda la vida. Y ante esa tesitura se vieron también los príncipes de Gales a la hora de decidirse por el nombre de su primogénito. En su caso, además, se trataba de elegir el nombre del futuro rey de Inglaterra. Por tradición, el nombre de un nuevo miembro de la familia real no puede ser aleatorio, sino que debe ser un homenaje a algún antepasado de la Corona. Siguiendo esta costumbre, George y Alexander eran dos de las opciones. Pero no lograban decidirse. Por eso pidieron ayuda a otro "miembro" de la familia, su perro Lupo. Escribieron todos los posibles nombres en papelitos que extendieron por el suelo de la casa y luego hicieron ir al cocker spaniel a la habitación para que eligiera el que su olfato decidiera. Finalmente fue el de George, nombre que rinde homenaje a Jorge VI, padre de la reina Isabel II) el elegido.

Lupo falleció hace más de dos años, en noviembre de 2020, y fue uno de sus regalos de boda. "Nos entristece comunicar que el pasado fin de semana nuestro querido perro, Lupo, falleció. Ha estado en el corazón de nuestra familia durante los últimos nueve años y lo echaremos mucho de menos", escribieron en redes sociales para comunicar su deceso junto con unas fotos del animal. “Para los que nunca han tenido un perro puede ser difícil entender la pérdida. Sin embargo, los que han amado a un perro saben la verdad: un perro no es solo una mascota; es un miembro de la familia, un mejor amigo, un compañero leal, un maestro y un terapeuta. La pérdida de un perro es comparable a la de un ser querido”.

Ahora es Orla, la perrita que acompaña a los príncipes de Gales y sus tres hijos, George, Charlotte y Louis. Fue un regalo de James Middleton, hermano de la princesa, quien se lo regaló en 2022, convirtiéndose en el mejor compañero de juegos de la familia.