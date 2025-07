Ana María Aldón, muy afectada por los problemas de salud de su familia: "No está siendo un año fácil"

La familia Mohedano ha vuelto a la primera línea mediática después de la inesperada muerte de Michu el pasado 7 de julio a los 33 años. Mientras el clan continúa acaparando todos los titulares por la guerra mediática que se ha desencadenado con la familia de la ex de José Fernando, Ana María Aldón ha reaparecido ante las cámaras, visiblemente afectada por la delicada situación que atraviesa.

Alejada del foco desde hace unos meses, la diseñadora se encuentra volcada en su familia, que atraviesa por un complicado momento de salud. En esta última ocasión, Ana María se ha sincerado ante las cámaras al salir del hospital de Jerez de la Frontera.

Año muy difícil

Tal y como ha desvelado la andaluza, este año "no está siendo fácil" y el verano, más que un alivio, está siendo "todo lo contrario". "Creo que la prioridad ahora mismo es mi familia, estar con mi familia y es lo que estoy haciendo. Ahora mismo no hay otra cosa más importante de trabajo ni de televisión ni nada", ha expresado Ana María, visiblemente afectada por la situación.

Ana María Aldón, muy afectada por los problemas de salud en su familia, se sincera sobre su año más difícil Europa Press

La muerte de Michu también ha sido un duro golpe para la ex de Ortega Cano. "Imagínate", ha respondido al ser preguntada por el asunto. Sobre la posibilidad de pasar tiempo con María del Rocío, hija de José Fernando, ha preferido no pronunciarse: "Eso son cosas que yo me quedo para mí, ¿vale?"

Drama familiar

Este 2025 está siendo muy complicado para Ana María Aldón y su familia. Su cuñada, la mujer de su hermano, está luchando contra un cáncer de estómago en Jerez, mientras que en Sanlúcar el marido de su hermana sigue ingresado tras sufrir un ictus el pasado viernes, después de perder a su hija el pasado mes de abril a los 34 años. La madre de la diseñadora también se encuentra en una residencia, situación que está afectando anímicamente a la exmujer de Ortega Cano.