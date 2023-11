Susanna Griso cuenta qué le dijo la Reina Letizia cuando coincidieron con un traje: “Me despachó”

Este 31 de octubre, la princesa Leonor juró la Constitución española ante las Cortes con motivo de su 18º cumpleaños, y aunque ella fue la gran protagonista, todos los ojos estuvieron puestos en la Reina Letizia. Los allí presentes y los televidentes se percataron de que la monarca estaba más seria de lo habitual y algunos incluso percibieron cierto enfado o molestia, una actitud que ha dado lugar a muchas elucubraciones. La más extendida sostiene que la esposa de don Felipe VI podría haberse molestado por la coincidencia en el color de su vestido con el de Francia Armengol, la presidenta del Congreso de los Diputados.

Nada más lejos de la realidad, Susanna Griso ha explicado en “Espejo Público” que la Reina Letizia no suele molestarse por este motivo, y ha desvelado una curiosa anécdota para demostrarlo. La presentadora ha recordado que coincidió con Sus Majestades durante la fiesta del 25º aniversario de Antena 3, y aunque pensaba acudir con vestido, su estilista se decantó por un esmoquin femenino en el último momento. Por desgracia, fue el mismo atuendo que eligió la monarca, una coincidencia que ambas comentaron en el escenario.

De izquierda a derecha, Lourdes Maldonado, Arturo Valls, Jorge Fernández, Susanna Griso, Roberto Brasero, Silvio González, Manu Sánchez, Esther Vaquero, Don Felipe y Doña Letizia, Alberto Chicote, Matías Prats, Vicente Vallés, Pablo Motos, Juanra Bonet, Manel Fuentes y José Creuheras en la fiesta del XXV aniversario de Antena 3 el pasado jueves larazon

“Me despachó con normalidad, con sentido del humor. Me dijo: ‘la próxima vez nos tenemos que llamar para no coincidir’”, ha explicado la periodista, poniendo de manifiesto que a Su Majestad le trae sin cuidado llevar un estilo parecido al de otra invitada y que, si pasa, se lo toma con humor.

De hecho, desde “Espejo Público” han indicado que Casa Real ni siquiera suele imponer limitaciones a los invitados a la hora de escoger un color o un tipo de atuendo para no coincidir con la Reina Letizia, y esta podría ser la razón por la que ella y la presidenta del Congreso se decantaron por el azul para la jura de la Constitución de la princesa Leonor.