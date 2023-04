Los Borbones cierran filas para defender a don Juan Carlos: “Es un disparate”

El Rey Juan Carlos I se ha visto una vez envuelto en un escándalo tras la publicación de “King Corp. El imperio nunca contado de Juan Carlos I”, un libro publicado por los periodistas José María Olmo y David Fernández y editado por Libros del K.O, en cuyas páginas se incluyen informaciones muy delicadas sobre el emérito. Una de las más llamativas hace referencia a Alejandra, una supuesta hija no reconocida del monarca que habría crecido sin saber quién es realmente su padre.

Rompiendo el habitual silencio que se suele mantener desde la Familia Real, el ex jefe de Estado sorprendió al asegurar a “El Mundo” que “no tengo ninguna hija” secreta, manifestándose por vez primera sobre un asunto relacionado con su vida privada.

Una postura que parece seguir su familia. Dejando atrás la discreción que siempre ha caracterizado a los Borbones cuando se trata de este tipo de asuntos, el regio linaje ha cerrado filas en torno a don Juan Carlos I para defenderlo ante el escándalo y dejar claro que no tiene más hijas que las infantas Elena y Cristina. “Hay que dar titulares continuamente. Se ha desmentido ya por su protagonista y no hay nada más que decir”, ha comenzado diciendo María Zurita, sobrina del emérito. Otro claro desmentido al que la madre de esta, la infanta Margarita, hermana del Rey Juan Carlos, ha querido sumarse. “Me parece tan horroroso porque es meter a todos en contra de todo. Un total disparate”, ha señalado Su Alteza Real, visiblemente molesta.

Infanta Margarita, aunque tiene movilidad reducida, es una mujer muy activa. G3 GTRES

Como se ha comentado anteriormente, es la primera vez que la familia del Rey se toma tantas molestias en desmentir una información que se publica sobre su vida privada, a pesar de que, en el pasado, han visto la luz otras igual de comprometidas. De hecho, no es la primera vez que una persona asegura ser hijo no reconocido del monarca abdicado, y uno de los casos más conocidos fue el de Albert Solá, que perdió la vida el año pasado.

El catalán solicitó a la Justicia una prueba de ADN que pudiera determinar si verdaderamente era hijo de don Juan Carlos, pero la demanda fue rechazada en cuanto llegó al juzgado.