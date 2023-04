María Zurita, sobre la supuesta hija del Rey Juan Carlos: "Es como una hermana para mí"

El Rey Juan Carlos I se ha visto una vez envuelto en un escándalo tras la publicación de “King Corp. El imperio nunca contado de Juan Carlos I”, un libro publicado por los periodistas José María Olmo y David Fernández y editado por Libros del K.O, en cuyas páginas se incluyen informaciones muy delicadas sobre el emérito. Una de las más llamativas hace referencia a Alejandra, una supuesta hija no reconocida del monarca que habría crecido sin saber quién es realmente su padre.

Rompiendo el habitual silencio que se suele mantener desde la Familia Real, el ex jefe de Estado sorprendió al asegurar a “El Mundo” que “no tengo ninguna hija” secreta, manifestándose por vez primera sobre un asunto relacionado con su vida privada.

Ahora, ha sido su sobrina María Zurita la que ha roto su silencio, y lo ha hecho para posicionarse, como no podría ser de otra forma, a favor de don Juan Carlos I. “Hay que dar titulares continuamente. Se ha desmentido ya por su protagonista y no hay nada más que decir”, señaló la que fuera concursante de “MasterChef Celebrity”.

María Zurita Gtres

Además, María Zurita explicó qué tipo de relación mantiene con Alejandra, la supuesta hija secreta de don Juan Carlos I a la que algunos medios han identificado como una conocida aristócrata española. “No es que conozca a Alejandra, es que es una de las madrinas de mi hijo. Es como una hermana para mí en el sentido más literario de la palabra”, sentenció.

Haciendo gala de la discreción que caracteriza a su familia, Zurita no profundizó en este controvertido asunto, aunque sí se manifestó sobre la reciente visita de su tío a España. “Lo vi divino, fenomenal. Está estupendo”, celebró.

“Contrastado al 100 %”

En contraposición al firme desmentido de don Juan Carlos I, David Fernández, uno de los autores de “King Corp. El imperio nunca contado de Juan Carlos I”, mantiene en LA RAZÓN que “lo que hemos publicado en el libro habla, sobre todo, de sus negocios. Está todo contrastado al 100 %, hemos sacado muchas irregularidades que no se conocían, y si no estábamos al 100 % seguros, no lo publicábamos”.

Portada de "King Corp. El imperio nunca contado de Juan Carlos I" Libros del K.O

Además, no deja de ver “llamativo” que el Rey Juan Carlos “desmienta por primera vez una información de este tipo”, y recurre a una conocida expresión latina para dejar clara su postura: “Excusatio non petita, accusatio manifesta”.