Carla Vigo acude de urgencia al hospital y los padres de la Reina Letizia van en su busca

Las informaciones de que Carla Vigo podría estar atravesando un momento delicado en lo que a su salud se refiere circulan desde hace tiempo. De hecho, fue ella misma quien reveló que había tenido que pasar por el hospital a consecuencia de la bulimia que padece desde que era niña. Además, un desengaño amoroso y la frustración profesional también habrían hecho mella en su estado anímico, en un cóctel molotov que ha vuelto a llevar a la sobrina de la Reina Letizia a requerir atención médica, tal y como han publicado desde la revista “Semana”.

El magacín muestra en su interior unas fotografías de Carla Vigo abandonando el centro médico que visitó de urgencia, con el rostro serio y visiblemente alicaída. En sus manos sujeta lo que parece ser un informe que comparte con sus abuelos, Paloma Rocasolano y Jesús Ortiz, los padres de la Reina Letizia y de la fallecida Érika Ortiz. Conscientes de que su nieta no atraviesa su mejor momento, se han mostrado muy pendientes de ella -más de lo habitual en cualquier abuelo- en los últimos meses, haciéndole saber que puede contar con ellos para salir del bache en el que se encuentra.

Carla Vigo en una imagen reciente Gtres

Lo curioso es que esta escena se produjo el mismo día en que Telma Ortiz, la hija mediana de Paloma Rocasolano y Jesús Ortiz, celebraba en su casa el cumpleaños de su pequeña hija Erin, fruto de su relación con el irlandés Robert Gavin.

La revista citada anteriormente cuenta que, sobre las 18:00 horas de la tarde, los abuelos de Carla Vigo salieron del domicilio de su hija y se dirigieron hacia un conocido hospital madrileño para recoger allí a su nieta.

Preocupación por Carla Vigo

A sabiendas de que la joven se encuentra en un momento delicado, recientemente se extendió cierta preocupación por ella a raíz de un mensaje que compartió en sus redes sociales. Carla Vigo compartió la letra de “Sólo un poco más”, un tema del cantante peruano Edson Núñez y que en uno de sus versos dice: “Hay un cielo que será mi hogar”.

Ante los mensajes de preocupación recibidos, Carla Vigo quiso aclarar: “No me pasa nada, es simplemente una canción que me ha gustado mucho y la he puesto. Calma, por favor”.