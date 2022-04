Carla Vigo da la cara por su prima, la princesa Leonor: “Es una niña”

La princesa Leonor ya ha regresado a Gales tras disfrutar en España de un período de vacaciones de Semana Santa, en el que se dejó ver en varias ocasiones. De su regreso al país en el que un día ejercerá de jefa de Estado destacó su posible noviazgo con un joven moreno que le habría regalado la sudadera con la que fue a ver a su abuela materna, Paloma Rocasolano. No es la primera vez que a la heredera al trono se le atribuye una pareja, sin caer en la cuenta de que acaba de cumplir los 16 años. En este sentido, su prima, Carla Vigo, ha querido dar la cara por ella.

Orgullosa de la princesa, la joven compartió en sus redes sociales una fotografía en la que su prima aparecía posando con un chico desconocido durante su visita a un instituto de Leganés. Uno de los seguidores de Carla Vigo le preguntó si se trataba de su novio, y esta respondió tajante: “No, no. Es una niña, por favor”. Por lo visto, la sobrina de la Reina Letizia considera inapropiado que se le atribuya pareja a una chica de 16 años, una edad en la que, sin embargo, otros tantos ya empezaron a experimentar los sentimientos del primer amor.

La princesa Leonor durante su visita a España FOTO: José Oliva Europa Press

Se desconoce cómo es la relación que Carla Vigo guarda con sus primas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Mientras que unas voces aseguran que las visita con frecuencia -y en secreto-, otras tantas apuntan a que se han distanciado mucho en los últimos años. Tampoco la joven se ha pronunciado nunca acerca del vínculo que mantiene con su tía, la Reina Letizia, aunque de sus últimas declaraciones se puede intuir que no es muy cercano. Cuando se le preguntó si la monarca aprobaba la relación con su novio, ella respondió rotunda: “A mi tía no tiene que gustarle mi novio, me tiene que gustar a mí”.

Además, en una entrevista que, según ella, ‘Viva la vida’ publicó sin su consentimiento, Carla Vigo señaló que “no me siento como ellos, soy una persona normal”, refiriéndose a su familia de sangre azul. Con estas palabras, la sobrina de la Reina Letizia parecía mostrar algo de distancia con esa parte del clan que la une a la realeza.