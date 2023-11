Casa Real actualiza las imágenes de la princesa Leonor y la infanta Sofía

Octubre fue un mes de lo más intenso para la princesa Leonor. La primera en la línea de sucesión al trono atendió varios compromisos importantes que han marcado un antes y un después en su vida institucional, sobre todo tras la jura de la Constitución española ante las Cortes el pasado 31 de octubre, cuando alcanzó la mayoría de edad.

Se trata de un importante paso en su camino hacia el trono que Casa Real ha querido reflejar actualizando su fotografía oficial en su perfil de la web de la institución. Hasta ahora, se encontraba la imagen que Estela de Castro tomó hace años, un retrato muy bien capturado pero que ya no se corresponde con su aspecto más actual. A partir de este momento, la instantánea que preside la sección dedicada a la princesa de Asturias se corresponde con el día de la jura de la Constitución, un momento histórico y muy importante del que Casa Real ha querido dejar constancia en su perfil.

La imagen de la princesa Leonor en la web de Casa Real Casa de Su Majestad el Rey

Un perfil que, por cierto, recoge parte del discurso que la princesa Leonor pronunció en la pasada edición de los Premios Princesa de Girona: “Vuestro talento y trabajo merecen todo el reconocimiento. Y los valores que representáis son muy necesarios, sobre todo para mi generación. Esfuerzo, solidaridad, entusiasmo, capacidad de iniciativa y de superación… Todo ello os define y os ayuda a mejorar. Y nos mejoráis a todos como sociedad”.

La imagen de la infanta Sofía en la web de Casa Real Casa de Su Majestad el Rey

Pero no ha sido su imagen la única actualizada, sino que la de la infanta Sofía también se ha modificado por una más actual. En este caso, Casa Real también se ha decantado por una fotografía que se tomó el día de la jura de la Constitución de la heredera, demostrando una vez esa igualdad que siempre se ha buscado entre las hermanas, a pesar de los muy diferentes destinos que las aguardan. En cambio, en su perfil no se encuentra ninja cita que se le pueda atribuir, puesto que todavía no ha intervenido públicamente en ningún acto o compromiso.