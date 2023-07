El Rey anuncia que la Fundación Princesa de Girona quiere llegar a América Latina

Los Premios Princesa de Girona volvieron ayer, tras cinco años, a la región que los vio nacer. El Hotel Camiral de Caldes de Malavella (Girona)fue el lugar escogido para entregar los galardones en una ceremonia que fue presidida por los Reyes, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía.

Los premios llegan este año a su 14ª edición, nacieron en 2010, y promueven la investigación, la creatividad artística, la innovación, la solidaridad y el talento emprendedor de jóvenes de hasta 35 años que, con su trabajo, esfuerzo y dedicación quieren mejorar el mundo desde diferentes ámbitos.

Durante su discurso, Felipe, además de felicitar a los premiados, avanzó que la Fundación quiere tender puentes con América Latina y que, para ello, creará dos categorías internacionales anuales: la de Investigación Científica y la de Empresa. «Queremos tender puentes con América Latina, esa gran Iberoamérica de la que formamos parte en alma, cultura y corazón, conectando su talento al nuestro, uniendo nuestras culturas a través de las nuevas generaciones», explicó Felipe VI. Su Majestad también quiso destacar la importancia del «Tour de Talento» que ha puesto un marcha la Fundación. «Nos hace especial ilusión ver cómo, de la mano del Tour, el nombre de la Fundación y de Girona se extiende por toda España y su repercusión en cada una de las ciudades donde hace escala convirtiéndose en un activo y una oportunidad excelente allí donde se realiza, tanto para Ayuntamientos como para CCAA. Prueba de ello son los más de 20.000 jóvenes que han participado de manera directa en las actividades de la Fundación en el Tour o los cerca de 50.000 participantes totales a lo largo de las etapas de Zaragoza, Valladolid, Córdoba, Lugo y con la «Setmana del talent» en Girona como cierre de la gira».

Leonor, por su parte, se dirigió , en un discurso en el que alternó castellano, catalán e inglés, uno por uno a los premiados para poner en valor «su compromiso con la sociedad y con los retos a los que se enfrenta». «He hablado con ellos y con otros jóvenes de las preocupaciones de nuestra generación, de lo que significa formarse, de cómo encontrar y desarrollar el talento propio, de prepararse en nuevas competencias a través de modelos educativos innovadores, de la consciencia de vivir de forma equilibrada en nuestro planeta, de los proyectos vitales cuando tienes veinte o veinticinco años», explicó la Princesa.

Los premiados

Así pues, este año, los premios han reconocido a cinco jóvenes talentos. Así, Rafel Jordà se ha hecho con el galardón en la categoría de Empresa, ya que diseña y fábrica satélites más pequeños y económicos que dan la vuelta a la Tierra cada dos horas mientras recopilan datos para temas de gran importancia como «el cambio climático, la transición energética o el uso sostenible de recursos naturales».

Marc Shneeberger es doctor en biomedicina y ha descubierto dos regiones clave del cerebro que controlan el peso. Saber cómo funcionan permitirán solucionar problemas de obesidad. «Lo primero que me salió fue llorar, me vino una lluvia de alegría y de agradecimiento», recuerda el joven galardonado en la categoría de Investigación científica. La ganadora en la de Ámbito Social, Silvia Fernández, pensó en cómo ayudar a los enfermos que pasan mucho tiempo en el hospital y lo ha logrado a través del arte. «Con un carrito como el de las enfermeras, llevamos pompones, pinturas, limpiapipas y cosas de colores», explica. El jurado también ha reconocido la labor de la violinista María Dueñas por interactuar con el público joven y fomentar la implicación de la música clásica. «En una sala de conciertos hay mucha gente que comparte una misma pasión, que es la música y eso me parece un modelo de comunicación precioso», afirma.

La entrega de premios, en otro orden de cosas, tuvo como maestros de ceremonias a la fundadora de Change Dyslexia, Luz Rello y al director de la Fundación Mar de Niebla, Héctor Colunga, premiados en la categoría social en 2016 y 2015, respectivamente.

Durante el acto, otros jóvenes galardonados en ediciones anteriores subieron al escenario para presentar a la nueva generación de premiados de la Fundación y reflexionar sobre distintos aspectos vinculados al mundo de las artes y las letras, el ámbito social, la investigación científica, la innovación y el talento emprendedor, según detalla la Casa Real en un comunicado. Concretamente, fueron el comunicador y emprendedor social, Mohamed El Amrani (Premio Social 2014); la ingeniera Elisenda Bou-Balust (Premio Empresa 2022); el artista contemporáneo Juan Zamora (Premio Artes y Letras 2017); el biotecnólogo César de la Fuente (Premio Investigación Científica 2021) y el emprendedor social Juan David Aristizábal (Premio Internacional 2021).

Al margen de la ceremonia, la Princesa y la Infanta tuvieron la ocasión de aproximarse a a alguno de los programas de la Fundación, como las conclusiones del Informe «Caminos que convergen: jóvenes y empresas ante el reto del talento». Este estudio revela que el 75% de las empresas tiene dificultades para encontrar el talento que necesita, un porcentaje que se eleva hasta el 93% en las compañías tecnológicas. También participaron en un taller-concierto de AmplificARTE. Se trata de un proyecto educativo que utiliza la música cono disciplina transversal y herramienta para trabajar el desarrollo personal y el bienestar emocional de los jóvenes. Esta iniciativa, impulsada por la Fundación Princesa de Girona y Art House Academy, ha llegado a 25 centros educativos de toda España y ha impactado a más de 16.000 jóvenes a lo largo del curso 2022-23.

La Fundación nació en 2009 (que en 2014, tras la proclamación de Felipe VI pasó a denominarse Príncesa de Girona) con el fin de consolidar la relación de la Corona con Cataluña. El cambio en la titularidad de la Corona supuso también el cambio en la denominación de la fundación que lleva el titulo histórico del heredero del reino de Aragón y del condado de Barcelona, que ahora ostenta Leonor, junto a los también vinculados a la Corona de Aragón como los de duquesa de Montblanc, condesa de Cervera y señora de Balaguer.