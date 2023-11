Las fotos imposibles de la princesa Leonor en la piel de la Reina Letizia

El mes de octubre pasará a la Historia de España por haber sido especialmente importante para la heredera al trono patrio, la princesa Leonor de Asturias. La hija del Rey Felipe VI y la Reina Letizia ha conseguido hitos en su formación militar, ha jurado bandera y la Constitución ante las Cortes, ha recibido la medalla del Congreso y del Senado, así como el collar de la Orden de Carlos III. Además, ha cumplido 18 años, lo que ha celebrado por todo lo alto en El Pardo, reuniendo a toda su familia, aunque con sonadas ausencias de alguno de sus primos. Pero si este mes ha sido movidito por los capítulos relevantes que ha experimentado y que le sitúan más cerca de su destino real, la Inteligencia Artificial nos ha ayudado a dar pasos agigantados e imaginarnos cómo será cuando sea coronada y brille con luz propia.

Exterior del Congreso de los Diputados el día de la Jura de la Constitución de la Princesa de Asturias, Leonor.. Gonzalo Pérez La Razón

Son muchos los que se han quedado con las ganas de ver a la princesa Leonor luciendo tiara. Los actos del pasado martes 31 de octubre eran la cita esperada para que echase mano del joyero de la Casa para elegir la pieza que mejor la represente. No fue así y optó por no desviar la atención con sus joyas, luciendo la melena recogida en una coleta. No obstante, no nos vamos a quedar con las ganas de verla con su correspondiente tiara sobre su cabeza, de ahí que la magia que supone el retoque fotográfico y las nuevas tecnologías en Inteligencia Artificial nos hayan permitido ver cómo hubiese portado tan preciada pieza.

Suele ser habitual que las princesas que están llamadas a ser reinas reciban en su 18 cumpleaños su propia tiara. Puede ser nueva o una de las que posee la familia real, pero en el caso de la española su mayoría de edad no ha venido con tan exclusivo presente. Así, no seguirá el ejemplo marcado por Amalia de Holanda, Elisabeth de Bélgica o Ingrid Alexandra de Noruega, que sí tuvieron su tiara cuando se convirtieron en adultas, para poder presumir de poder en las grandes citas. Pero como la princesa de Asturias no ha querido hacer ostentación, desde la revista ‘Lecturas’ han encontrado la solución: ponerle la tiara a capón para ver cómo le sentaría en los futuribles actos que presidirá cuando sea ella quien reine.

La princesa Leonor Inteligencia Artificial

Así, se puede ver cómo el rostro de la princesa Leonor se adapta para encajar a la perfección en una de las icónicas imágenes de su madre. Así la veríamos si en vez de Doña Letizia fuese su hija quien portase una tiara en una cena de gala en el Palacio Real. En esta ocasión le han adjudicado la tiara Cartier, diseñada en platino y adornada con diamantes engastado y seis perlas de gran tamaño.

La princesa Leonor Inteligencia Artificial

Pero también se le ha colocado aquella otra, la de Flor de Lis, que no podrá utilizar hasta que haya sido coronada como reina. Se tiene un gran respeto por esta pieza, pues ni tan siquiera la Reina Letizia ha querido abusar de ella, luciéndola tres años después de convertirse en la consorte del Rey Felipe VI, con motivo de una cena de gala en Zarzuela. Eso sí, también quiso portarla para ser inmortalizada en su último retrato oficial, lo que demuestra la importancia de esta tiara, que sienta especialmente bien a Leonor, aunque sea mediante las herramientas de Inteligencia Artificial que tan de moda están en los últimos tiempos.