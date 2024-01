Los compañeros de "Suits" de Meghan Markle cuentan por qué no fue a su reencuentro: "Ella verá…"

La pasada ceremonia de entrega de los Globos de Oro ha dejado varios momentos que ya se han viralizado en las redes sociales, como el supuesto enfrentamiento entre Selena Gomez y Kylie Jenner, que le habría impedido hacerse una foto con su pareja, el actor Timothée Chalamet.

Otra de las imágenes más icónicas de esta edición es la correspondiente al reencuentro de cuatro de los protagonistas de "Suits", Patrick J. Adams, Gina Torres, Sarah Rafferty y Gabriel Macht, que dieron vida en la ficción a Mike Ross, Jessica Pearson, Donna Paulsen y Harvey Specter, respectivamente.

Los cuatro fueron los encargados de entregar uno de los premios, y al llegar juntos a la alfombra roja acapararon todas las miradas. "¡Reunión de Suits! ¡Mire donde mire hay una estrella de Suits! ¿Habéis planeado esto? ¿Estáis todos enviándose mensajes de texto?", comentó Marc Malkin, un periodista de "Variety", a lo que la actriz Gina Torres respondió: "Sí, nuestro grupo de WhatsApp es una locura en este momento!".

En ese momento, el reportero no dudó en preguntar por Meghan Markle, la gran ausente de este reencuentro, y la respuesta de Torres fue de lo más sorprendente: "No tenemos su número. Simplemente no lo tenemos, así que... Ella verá. Seguro que está feliz de vernos aquí".

Meghan Markle, en la serie “Suits” larazon

Resulta extraño que los actores de "Suits" hayan perdido el contacto con Markle después de haber trabajado con ella a lo largo de cinco temporadas, y especialmente llamativo es el caso de Torres, que fue una de las invitadas a la boda de su compañera con el príncipe Harry.

Además, desde que viven en Estados Unidos y se alejaron de la Corona, los duques de Sussex están más abiertos a la posibilidad de atender este tipo de eventos, hasta el punto de que se barajó su presencia en los pasados Premios Oscar. Sin embargo, finalmente no hubo rastro de Harry y Meghan en los galardones por excelencia de la industria del celuloide y tampoco lo hubo en los Globos de Oro. La otra pregunta que surge ahora es: ¿declinaron la invitación o simplemente no la recibieron?