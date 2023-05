Meghan Markle se corona en Nueva York

En la tarde de ayer, 16 de mayo, Meghan Markle recibió el premio Women of Vision, en Nueva York, por ser una mujer "feminista, defensora de los derechos humanos y la equidad de género, y un modelo a seguir Mundial". El acto tuvo lugar en el Xiegfeld Ballroom de Nueva York y su llegada no pasó inadvertida no solo por su elegancia sino por su recuerdo a Diana de Gales.

"Nunca es demasiado tarde para comenzar. Tú puedes ser el visionario de tu propia vida. Puedes trazar un camino en el que lo que repites en tus actos diarios de servicio, en bondad, en defensa, en gracia y en justicia, que esas se conviertan en las mismas cosas que son reconocidas por la próxima ola de mujeres, tanto jóvenes como mayores, que también elegirán este momento para unirse al movimiento y hacer realidad nuestra visión de un mundo equitativo", destacó Markle tras recibir el galardón.

La pareja con sede en California estuvo acompañada ayer por la madre de Meghan, Doria Ragland.

La duquesa de Sussex, que no asistió a la coronación de Carlos III el pasado 6 de mayo en la Abadía de Westminster, por tener otros compromisos en California, donde reside, eligió un nuevo y elegante vestido de jacquard metalizado en tono dorado, ceñido a la cintura a modo de corsé y de corte midi.

Una creación bautizada como modelo Ideal Universe de la firma Johanna Ortiz, que en web se muestra tanto con tirantes como con escote palabra de honor con silueta de corazón.

Puede encontrarse en plataformas multimarca rebajado a un precio de 1.805 722 euros.

Acompañaba el outfit con el Metropolitan Insignia de Carolina Herrera, un pequeño clutch de forma geométrica en color amarillo, que en otro acabado también ha lucido la Reina Letizia.

Completaba el look con sandalias de tacón, 10 centímetros, con estampado animal print en bronce, de Tom Ford, valoradas en 1.318 euros.

Guiño a Diana de Gales

La esposa de Harry de Inglaterra estrenaba unos pendientes con forma de aro de J. Crew y la pulsera Love de Cartier. Junto a esta lcía tabién un brazalete de diamantes que perteneció a Diana de Gales.