El vídeo que ha incendiado las redes: la ‘fotocobra’ de Timothée Chalamet a Selena Gómez

La gala de los Globos de Oro ha dejado este año momentos icónicos que se recordarán en la historia de la industria del cine y la televisión. El evento organizado este lunes 8 de enero ha traído consigo el reconocimiento de la película “Oppenheimer” de Christopher Nolan, galardonada ahora con cinco Globos de Oro. Sin embargo, no ha sido lo que más ha llamado la atención del evento, pues el nuevo año ha empezado haciéndose más evidente la enemistad entre dos rostros muy conocidos a nivel internacional.

Esta antesala de los Oscar tiene una gran popularidad y los fans de los invitados no pierden el tiempo para analizar cualquier curioso detalle que pueda protagonizar alguno de sus personajes favoritos. En esta ocasión, la polémica ha surgido ante un vídeo de Selena Gómez con Taylor Swift. La actriz acudía a la mesa de su amiga para hablar con ella y tras su conversación la reacción de la cantante ha hecho que todas las miradas se centren en ellas, que no han tardado en llamar al VAR y tratar de leer los labios de las implicadas para descubrir de qué hablaban.

Como detalla el "Daily Mail", Selena Gómez le habría pedido a Timothée Chalamet que se tomara una fotografía junto a ella, pero Kylie Jenner, actual pareja del actor le habría dicho que no. Por el momento no se han pronunciado los involucrados, pero se trata de una de las teorías que más se ha hecho viral. En los vídeos se puede ver claramente como Selena pronuncia las palabras "le he pedido una foto a él (Timothée), pero ella (Kaily Jenner) ha dicho que no". Después se ve a la asistente que está al lado de Taylor Swift preguntar "¿Con Timothée?" y a Selena asentir. Con esto quedaría claro cuál ha sido el malestar ante una petición con la que la actriz solo buscaba rememorar sus días como compañeros en la gran pantalla.

La rivalidad entre Kaily Jenner y Selena Gomez no es nada nuevo. Durante un largo periodo de tiempo las dos han compartido pullas por internet y, aunque no se hayan mencionado directamente, los fans de ambas han sabido apreciar la frialdad que existe entre ellas. De hecho, esta presión mediática a la que ha estado sometida la actriz se ha visto reflejada en sus idas y venidas de las redes sociales, la última este pasado noviembre cuando la abandonaba cansada de sus interacciones tan negativas: "Me tomaré un descanso y borraré mi Instagram. Estoy harta".

Un pasado común

La relación que hay entre Selena Gómez y Timothée Chalamet se remonta a varios años atrás, antes incluso de que el actor comenzara su relación con la menor del clan Jenner. Y es que, los dos compañeros de profesión se han visto trabajando juntos en varios proyectos para la gran pantalla, el más significativo fue la película de Woody Allen que coprotagonizaron en 2019: "Día de lluvia en Nueva York". Ahora, casi cinco años después han coincidido en la gala de los Globos de Oro, pero, desgraciadamente, no se los ha visto posando juntos en la velada.