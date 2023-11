Al descubierto la novia secreta de Haakon de Noruega

Pocas veces se puede conocer la historia de un príncipe heredero a través de su propio testimonio, pero en el caso de Haakon de Noruega, el futuro monarca se ha abierto en canal en “Haakon. Historias de un heredero al trono”, una biografía escrita por el periodista Kjetil S. Østli a partir de conversaciones que mantuvo con él.

En sus páginas, Haakon de Noruega recuerda sus años de estudiante en Estados Unidos, una época que le permitió desprenderse temporalmente del peso de la corona para convertirse en un ciudadano de a pie: dormía con un compañero de habitación, usaba los baños públicos de la residencia e incluso tuvo una novia secreta de la que nadie sabía nada, hasta ahora.

“Estuve en Estados Unidos varios años y viví allí libremente, incluso tuve una novia de la que nadie sabía nada”, comienza narrando el príncipe heredero, y añade: “Cuando estuve en Berkeley, lo primero que hice fue comprar un periódico y sentarme en una cafetería yo solo. Allí pedí un café y leí el periódico sin que nadie me vigilara. Fue una gran sensación. Pero al mismo tiempo me sentí muy extraño. Nunca había hecho nada parecido. No era nadie, o era como todo el mundo”.

El príncipe no da más detalles sobre aquella mujer con la que compartió un romance en Estados Unidos, pero se presupone que su relación no llegó a buen puerto. Años después, en 1999, conoció a Mette-Marit, y aunque ahora es la mujer de su vida, Haakon confesó que al principio estuvieron a punto de separarse. Ocurrió cuando él tuvo que regresar a Estados Unidos para atender un compromiso de la ONU, y aquel viaje pudo suponer el final de su historia de amor: “Antes de irme, decidimos no estar juntos. No funcionó”. Por fortuna, lograrás reconducir la situación y a día de hoy son los protagonistas de una de las historias de amor más bonitas de la realeza europea: “Nos reencontramos cuando volví a casa. Fue una época agradable, muy agradable”.