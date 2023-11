Haakon de Noruega habla sobre la grave enfermedad de la princesa Mette-Marit

El pasado 2 de noviembre salió a la venta en toda Noruega el nuevo libro de Haakon de Noruega con un título que reza ‘Haakon: historias de un heredero al trono’. En sus páginas habla finalmente sobre la grave enfermedad que lleva meses afectando a su esposa, la princesa Mette-Marit.

La nueva obra del heredero al trono habla abiertamente sobre su vida personal y las luchas que ha tenido que superar, además de la bonita historia de amor que surgió entre él y Mette-Marit. Sin embargo, uno de los puntos que más ha llamado la atención en el libro es el capítulo sobre la fibrosis pulmonar que padece su esposa: “Es una enfermedad que no se puede ver en fotografías”

El príncipe heredero Haakon y la princesa heredera Mette-Marit visitan Sisters in Business en Slemmestad Gtres

En las imágenes que se publican de la pareja su apariencia es jovial y parece tener buena salud, pero la realidad que hay detrás es muy distinta. A sus 50 años, la princesa Mette-Marit cuenta con vigilancia médica constante. Su delicado estado hace que sus capacidades físicas sean muy limitadas. “Se queda sin aliento cuando sube una pequeña colina”, comparte Haakon al hablar de los síntomas que están complicando tanto la vida a su esposa. El nuevo panorama ha cambiado por completo su forma de entender el mundo y es que, aunque cuente con una medicación y un seguimiento constante, la princesa Mette-Marit conoce que nunca se curará de la fibrosis pulmonar y únicamente se podrá limitar a tratar de frenarla durante el resto de sus días. “Nunca se sabe cuándo llegarán esos días. Esto hace que la vida sea diferente de lo que era”, reflexiona el Príncipe Heredero.

“Ella tiene muchos días buenos. Pero la incertidumbre sigue ahí. ¿Deberíamos cancelar? No sabemos (...). También es parte de la vida, la enfermedad y afrontar las dificultades juntos” relata en este capítulo sobre las decisiones que han tomado respecto a su agenda. Y es que aunque la mayor parte del tiempo la medicación proporcione a la princesa momentos de calidad, no quieren arriesgarse afrontando situaciones que podrían superar su estado mental y físico. Un ejemplo de eventos que tuvieron que cancelar fue la celebración del 50 aniversario del reinado de Carl Gustaf como rey de Suecia. El pasado septiembre estuvo cargado de encuentros importantes para los royales de toda Europa; sin embargo, dado los nuevos acontecimientos el príncipe Haakon y la princesa Mette-Marit no podrán asistir a todos en los que se les espera.