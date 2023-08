Doña Letizia, reina de estilo (y de Mallorca)

No hay verano en que los «looks» de la Reina Letizia en la isla no se conviertan en protagonistas, bajo la lupa estilística y el análisis de todos. Y una temporada más, aquí está la monarca, convirtiéndose en la Reina de estilo, y de Mallorca. Pero si hay algo que nos gusta de la maleta de vacaciones oficiales de Doña Letizia, es su apuesta por la moda española. Al igual que todo el año, pero con más importancia en este momento. Cada verano estrena nueva firma, y siempre con un guiño de lo más especial a las tradiciones locales. Lejos quedan aquellos vestidos de los primeros años, de los que nunca se supo el diseñador, y que recayeron en las modistas de la Casa Real, para la memoria colectiva de todos. Ahora la Reina Letizia derrocha su estilo más bohemio e ibicenco en cada posado oficial o salida en Mallorca. Y las amantes de la moda (y española), no podemos estar más encantadas.

Pero si hay un momento importante en los veranos de la familia real en la isla, ese es la recepción a las autoridades de las Islas Baleares, y a una representación de la sociedad balear. Y la Reina Letizia lo ha vuelto a hacer este año, se ha pasado el juego de la moda, apoyando de nuevo a firmas ‘made in Spain’ y mallorquinas. De estreno en su armario, la firma catalana Desigual, siguiendo el patrón estilístico de la recepción del año pasado, también con un vestido boho de la firma ibicenca, Charo Ruiz. Y repitiendo, la etiqueta de sus pendientes, de la mallorquina Isabel Guarch.

La Reina Letizia con vestido de Desigual. Gtres

Muy lejos queda aquella Doña Letizia más encorsetada en un estilo más clásico. Ahora, nos representa a todas las mujeres españolas en nuestras vacaciones. Porque si algo tienen en común todos sus modelos de verano, son las alpargatas, ya sean de cuña o planas. Recordemos, que hasta Jill Biden se compró varias en su visita a Madrid, después de verlas lucir a Letizia. Sin duda, es su sello inconfundible. «Con escote «bardot», bajo con vuelo, en gama de tonos que van desde el blanco al azul cielo, al azul noche pasando por el añil y marcando la cintura, como es lo habitual en la silueta de Doña Letizia; la Reina de España asombra y maravilla, un año más, con su propuesta de estilo a todos los civiles de la isla de Mallorca y desde allí a España entera», nos analiza a LA RAZÓN, Jesús Reyes, periodista experto en moda, estilista y CEO de CoolHunting Madrid Comunicación.

Una Casa Real cada vez más cercana a los españoles también con sus estilismos en Mallorca, no solo los de la Reina Letizia, también sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, que se han dejado ver con vestidos de lo más veraniegos y el Rey Felipe VI con una camisa degradada en azul, demostrando el por qué la prensa europea lo ha coronado como el monarca más elegante. Estilismos, que van más allá de la moda, pensados todos al detalle, porque la moda en la realeza, también habla. «Un look que rezuma frescura por su estampado mediterráneo y veraniego con un guiño, desde mi punto de vista, a la Reina emérita, Doña Sofía, por estar compuesto por los colores de la bandera de Grecia, el blanco y el azul, y que además lo lleva en un momento en el que la relación entre ambas, a juzgar por las imágenes, vuelve a ser afectuosa», indica Reyes.

La Reina Letizia y la Reina Sofía Gtres

Porque como decía Coco Chanel, la elegancia no consiste en ponerse un vestido nuevo, y por eso la maleta de vacaciones de la Reina Letizia, de momento, se compone por dos estrenos y una repetición. En su primera aparición, para la clausura del Atlàntida Mallorca Film Fest, la monarca recuperó uno de sus vestidos más maravillosos de la desaparecida Uterqüe, negro y con transparencias para después sorprendernos en el posado con sus hijas y el Rey, sumándose a la fiebre ‘Barbiecore’ con un diseño rosa de Adolfo Domínguez. “El rosa es uno de los colores predilectos de Letizia, y más este 2023, tan en tendencia. Un tono que favorece y resalta el bronceado saludable de la Reina”, nos dice Reyes. Aunque, a veces, sus estilismos ensombrecen involuntariamente sus actos al tomar protagonismo, Doña Letizia es, un verano más, referente internacional de estilo.