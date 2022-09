Charo Ruiz: “La Reina es una embajadora excepcional de la moda”

Recuerdo la situación perfectamente. Estaba usted en la cola, esperando a saludar a los Reyes y a Doña Sofía en la recepción en Marivent cuando una amiga suya, que iba delante, le confirmó que el vestido de Doña Letizia era suyo. ¿Cómo vivió ese momento? ¿Qué recuerda?

Así mismo fue. María Fajarnés, consellera de Economía y Hacienda del Consell de Ibiza lo reconoció a primera vista, se giró y me lo confirmó. ¡No podría creérmelo! Aunque podía distinguirlo de lejos, lo recuerdo como un bonito sueño que me inundó de alegría. Me puse tan nerviosa que cuando la saludé me olvidé del protocolo y le dije: «¡Qué guapa estás!»

Hubo un momento en el que se vio a Doña Letizia comentarle a su suegra que el vestido era el suyo. ¿Cómo fue?

Fue todo muy rápido pero muy emocionante. La Reina Letizia le indicó a la Reina Sofía que el vestido era de mi colección. Fue ahí cuando me dijeron que anteriormente habían comentado lo bonito y lo favorecedor del look. Fue un momento precioso, me encantó ver la complicidad y naturalidad entre ellas.

Han calificado esa prenda como el vestido estrella del verano.

Para mí y todos los de mi equipo desde luego lo ha sido. Pero parece ser que es oficial. Lo he leído en prensa, lo he escuchado en radio y lo he visto en televisión, No hay duda pues. Me siento muy satisfecha porque me lo tomo como un reconocimiento al arduo trabajo y el esfuerzo que supone mantener una empresa familiar y una marca de moda independiente en estos momentos.

La Letizia durante una recepción ofrecida a las autoridades de las Illes Baleares y a una representación de la sociedad balear, en el Palacio de Mariven, vestida de Charo Ruiz FOTO: Raúl Terrel Europa Press

Ha contado en alguna entrevista que de su última colección, Doña Letizia compró dos vestidos. Pero, ¿cómo es esa relación?

Lo que se suele hacer es enviar el lookbook de las colecciones a su estilista. Después, su equipo nos envía la selección de las imágenes y lo enviamos. Imagino que después de las pruebas seleccionan sus favoritos y cuando lo aprueban, desde Casa Real nos piden los datos para hacer la factura. Es muy sencillo, porque nuestros patrones le quedan de maravilla a la Reina.

¿La Reina es una gran embajadora de la moda española?

Absolutamente sí, y lo afirmo con conocimiento de causa. Desde el departamento de comunicación me cuentan que la repercusión es brutal y el alcance es internacional. Además, con internet todo es mensurable y se puede rastrear. La Reina es una embajadora excepcional de la moda y a muchos niveles.

¿En cuánto tiempo se agotó el vestido en la tienda online?

24 horas. Eso fue lo que duró en stock los modelos que quedaban. Reaccionamos rápido y desde producción actuamos una remesa de vestidos Aryana en todos los tonos y tallas.

Cuenta entre sus clientes con Paula Echeverría, Marta Robles, Eugenia Silva, Rossy de Palma… ¿Por qué gustan sus diseños?

Después de tantos años en esto te puedo afirmar que por una razón muy sencilla: todas las mujeres que descubren Charo se convierten en fieles de la marca porque se sienten guapas, femeninas y, sobretodo, muy cómodas. Nuestra filosofía desde el principio se basó en eso y nos hemos mantenido fieles a nuestro ADN.

Paula Echevarría con vestido ibicenco de Charo Ruiz FOTO: @pau_echevarria

Usted hace moda de estilo ibicenco pero sus prendas son mucho más que eso...

Muchas gracias, la verdad es que me alegro de que así se aprecie. La originalidad, el detalle de los acabados y en buen patronaje, los materiales nobles y la confección de proximidad hacen que se eleve y te diferencies en un mercado tan complicado. Y eso a final premia.

¿Cómo se definiría?

Me considero una mujer constante, fiel a mis principios y con una visión amable y de calidad sobre lo que yo entiendo qué es la moda. Y por supuesto madre y orgullosa abuela.

Su madre y su abuela eran modistas... ¿Qué recuerda?

La excelencia en la manera de trabajar de mi abuela fue tal que ha dejado estela. Mi madre se dedicó a esto y yo desde el diseño he mantenido la lealtad a «lo bien hecho» a «lo de antes». Mi abuela era genial y autodidacta. Recuerdo pasarle los alfileres para hilvanar prototipos en su taller desde muy pequeña, la admiraba muchísimo.

Cuéntenos sus orígenes.

Vine de vacaciones por primera vez con una amiga en el año 1973. Aunque la isla más popular era Mallorca, Ibiza era la preferida en los círculos más modernos de la época. Fue un amor a primera vista, la naturaleza, el mar, y la gente. Era muy curioso sentir la libertad de aquella época en una isla tan pequeña con personas procedentes de casi todas las partes del mundo. Al año siguiente vine con mi novio y montamos un chiringuito de comida orgánica que fue un desastre... Volví a lo mío, que era la moda, y empecé a vender camisetas y pantalones unisex con el logo de IBIZA en diferentes tonos.

Entre sus últimos hitos, la apertura de una boutique en Marbella. ¿Cómo está funcionando?

De maravilla, porque hace muchos años que teníamos un punto de venta dentro de un gran almacén. Mantenemos desde entonces muchas clienta y amigas en el sur, que nos apoyan y nos prescriben. Ahora pueden encontrarnos dentro del fantástico Hotel Gran Meliá Don Pepe.

¿Cuáles son sus próximos proyectos?

Ampliar línea de producto. Creemos que nuestro concepto da para mucho y cada vez lo entienden más y mejor mujeres de todo el mundo. Net a Porter ha lanzado en exclusiva nuestras espardeñas de yute en colaboración con Castañer. Creo que este va a ser el principio de una bonita amistad porque han quedado preciosas.

Vestido largo Aryana de Charo Ruiz FOTO: Charo Ruiz

¿Veremos a la Princesa Leonor y la Infanta Sofía vestir de Ud.?

A Leonor la vestí en sus primeras vacaciones en Mallorca cuando era un bebé, salió en la portada de la revista ¡Hola! en brazos de la Reina Sofía en una imagen preciosa. Me encantaría volver a vestirla a ella y a su hermana la infanta Sofía de nuevo, ahora que son dos bellas y talentosas adolescentes.

¿A quién le gustaría vestir?

Me encantaría a Penélope Cruz, la admiro muchísimo. Sé que Michelle Obama y sus hijas también tienen algunos «Charos» en su vestidor y, aunque no hay imágenes, me hace mucha ilusión pensar que disfrutan de sus vacaciones con mis diseños. Siendo muy sincera, me hace igual ilusión cuando me cruzo por la calle o la playa con mujeres de cualquier edad, talla o procedencia que llevan mi firma.