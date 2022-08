La Reina Letizia se reconcilia con Mallorca, a través de la moda

Q uizás ha llegado el momento de decirlo. Nadie echa de menos a Felipe Varela en el armario de la Reina. Lorenzo Caprile solo tuvo ocasión de vestirla al inicio de su vida como futura reina, pero él si creó una imagen que se podía relacionar con un estilo Letizia. En cambio, los diseños del creador de la calle Ortega y Gasset, que durante mucho tiempo fue el de cabecera de la monarca, han pasado más desapercibidos. No hay ningún boceto de Varela que esté al nivel del famosísimo vestido rojo de Caprile.

Hay que hacer esta reflexión al inicio de este artículo para entender cómo la Reina ha ido forjando poco a poco un estilo propio en el que también encontramos referencias a Mallorca. La isla, que comenzó siendo un lugar de trabajo (debemos recordar aquella famosa frase que le contestó a la periodista Carmen Duerto: «¿Tú crees que esto son vacaciones?») se ha transformado en un lugar donde pasar unos días de relax mientras se preparan para sus vacaciones privadas. Son unas jornadas donde nos presenta su lado más informal y en las que poco a poco va desconectando de su agenda oficial.

Estos últimos días en la isla han confirmado la manera en la que Doña Letizia se ha querido reconciliar con Mallorca. Y sí, la moda es el mejor aliado para volver a ser un personaje amado del verano balear. Desde hace ya tiempo, la Reina se ha convertido en la mejor embajadora de su famoso estampado de lenguas, uno de los últimos ikat que se realizan en Europa. Ya sea en el tradicional azul o jugando con otros colores, los bolsos con los que se le suele ver llevan este popular estampado. Durante esta semana lo hemos comprobado en varias ocasiones. Ha lucido modelos en varios tamaños, como la versión XXL que colgó de su hombro en su paseo por la ciudad, en lo que se entendió como su despedida de Mallorca, donde llevaba un shopping bag de la firma Feel Mallorca, o la pochette en rosa de la misma marca con la que fue a cenar al restaurante Beatnik.

Los Reyes y sus hijas disfrutan de un paseo por la Plaza Mayor de Palma de Mallorca. FOTO: Chema Clares GTRES

Otro de los rasgos que configuran el estilo Letizia en Mallorca son las alpargatas. Si bien es cierto que a veces abusa de ellas, como fue el caso de la recepción en Marivent a las autoridades y otros invitados, donde se percibió como una apuesta demasiado informal (así incluso lo reconocía el perfil de Instagram Letizia_de_princesa_a_reina –fuente inagotable de información sobre sus looks-), nadie puede negar que la monarca se ha convertido en una de las mejores embajadores de un calzado que se identifica plenamente con nuestro país. Este verano le hemos visto con diseños como los de Clooui y Espardenyes Torres, ambas firmas ibicencas, o los de Calzados Picón, de Murcia. Tampoco han faltado las sandalias, como las de la española Magritte o la americana Jack Rogers. Lo que oyen.

Ropa «disfrutona»

Aunque lo que define de manera clara su estilo son los looks que ha lucido estos días. Son varios los rasgos que los han caracterizado y que refuerzan esa idea del «estilo mallorquín» de la royal. Por una parte, todos están pensado para ensalzar el buen tono de Doña Letizia así como su buena forma física, de ahí que la veamos con la minifalda de Zara o el vestido sin mangas de & Other Stories. Además, todos los outfits tienen un pretendido toque de informalidad, incluso el diseño de Charo Ruiz con escote barco que escogió para la recepción en Marivent. Si comenzó pisando la isla diciendo que no eran vacaciones, ahora todo parece pensado para mostrar su lado más ocioso y «disfrutón».

Los estampados juegan también un papel fundamental en el estilo de la Reina en Mallorca. El color, las formas vegetales y los tejidos de corte natural están pensados para crear una simbiosis entre Doña Letizia y la isla. Parece que Casa Real no quiere que veamos dónde termina la reina y dónde comienza la persona real. Y eso ha funcionado en los últimos años y ha vuelto a hacerlo en 2022. Bastará ver el print de uno de esos vestidos para hacernos a la idea de que esa imagen será posiblemente disfrutando de unos días de tranquilidad en Mallorca. Por último, Doña Letizia tiene claro su papel de embajadora y la importancia que tiene sus elecciones para la proyección internacional de los diseñadores españoles. Juan Vidal reconocía hace años el boom que supuso el modelo.

De hecho, la Reina siempre aprovecha para intentar «colar» uno o dos nombres españoles de referencia en su maleta en Mallorca. En esta ocasión han sido dos. Por una parte Charo Ruiz, una diseñadora que ya la ha vestido con anterioridad y que es una de las mejores representantes de la moda Adlib en el mundo. Y por otra, este año estrenó a Pablo Erroz. El creador mallorquín es un nombre que lleva sonando desde hace tiempo en la moda y que ahora cuenta con el apoyo de la mismísima Reina. Doña Letizia escogió un diseño suyo para el primer posado oficial en la isla. Así, además, la Reina se «comprometía» con un creador al que hemos visto iniciarse en este mundo desde las pasarelas de jóvenes creadores y que ahora gozará de saber lo que es que la misma Reina vista de ti. Y quién sabe… estando libre el puesto de Varela, ¿puede ser él su próximo diseñador de cabecera?