¿Pasa hambre la Reina Letizia? Por fin ella misma aclara el misterio sobre su dieta

La Reina Letizia siempre ha dado la impresión de no importarle lo que se comenta sobre ella, pues es conocedora de que sus apariciones públicas son analizadas con lupa. Cualquier detalle sobre la consorte del Rey Felipe VI es digno de ser sometido a análisis, ya sea en clave de estilo, en cuestiones familiares, personales y también institucionales. Pero hay un detalle que le ha hecho estallar, porque se ha cansado de que se hable sobre su cuerpo, en ocasiones para señalar una presunta extrema delgadez, a la vez que se rumoree sobre lo que come. Son numerosas las dietas, algunas milagrosas, que se le han adjudicado a la experiodista, pero lo cierto es que esto ya ha dejado de ser una especulación, pues ella misma ha tomado la voz cantante.

La Reina Letizia con vestido rosa. Gtres

Está claro que cuando Doña Letizia pisa suelo balear, se le cambia el rostro. Se la ve más relajada, pues en Mallorca dan comienzo sus vacaciones, pese a tener aún en la agenda oficial unos últimos actos oficiales que atender antes de poner rumbo a su secreto destino estival. Así se ha mostrado también durante la recepción celebrada en el palacio de Marivent de este jueves, 3 de agosto, cuando los Reyes de España, acompañados por sorpresa de la Reina Sofía, recibían a personalidades de la Islas Baleares. Ahí la Reina se mostró especialmente relajada y en su salsa, de ahí que no tuvo problemas en abordar un tema que le inquietaba con algunos de los asistentes en un numeroso corrillo.

Había dos cuestiones que la nuera del Rey Don Juan Carlos quería matizar. Dos pequeñeces que han ocupado muchos titulares en las últimas semanas, incluso años, y que tiene que ver con la dieta que seguiría y lo que compró en su inesperada visita a un Mercadona antes de poner rumbo a Mallorca. María Ángeles Alcázar, en ‘El programa del Verano’, ha explicado cómo la Reina Letizia ha negado que visitase este supermercado y mucho menos que lo hiciese para comprarse un producto de cosmética ‘low cost’, como tanto se ha replicado.

La Reina Letizia con vestido de estreno. GTRES

No obstante, en el plató del programa se rebatió este punto, pues Sandra Aladro, como responsable de una agencia, mantuvo firme que hubo testigos que vieron ese día a la consorte acceder al establecimiento, aunque por ahora no existen fotos que echen por tierra el desmentido real.

La verdad sobre la dieta de la Reina Letizia

Desde hace años se viene comentando mucho qué es lo que come y cuáles son los alimentos prohibidos en el plato de la Reina Letizia. Su alimentación preocupa a muchos, pues la tienen como ejemplo de una persona sana concienciada con mantener un régimen equilibrado y añadir a la fórmula del éxito exhaustivas sesiones de ejercicio. Pero los rumores han ido señalando una u otra dieta milagrosa como la que realmente estaría siguiendo a rajatabla, lo que incrementa su popularidad, sin tenerse en cuenta los posibles riesgos de estos regímenes. Por ello la esposa del Rey Felipe VI ha entendido necesario poner freno a tanta especulación.

La Familia Real en palacio Gtres

La más relevante que ha circulado de medio a medio y está en boca de todos en las redes sociales en la dieta Perricone. Durante años se ha afirmado que esta es la que cumple sin saltarse un paso Doña Letizia, como así harían otros muchos rostros conocidos del mundo del espectáculo, la interpretación, el deporte e incluso otras royals europeas. Quizá el éxito reside en que sus requisitos son sencillos de cumplir y se promete que no se pasa hambre, dado que puedes ingerir suficiente para sentirse lleno, pero seleccionando aquellos alimentos ricos en antioxidantes y proteínas. Un régimen ideal para lucir una piel perfecta y mantener el organismo joven, aunque quizá no sea la que más pérdida de peso prometa.

Pero no. La Reina Letizia no sigue esta dieta, algo que ha querido dejar bien claro en petit comité durante la recepción en el palacio de Marivent. No quiso entrar en más detalles y poner nombre a su fórmula del éxito de su envidiable silueta, pero sí se preocupó en dejar claro que esa en concreto no es la que practica, pues no quiere que nadie siga un falso ejemplo.