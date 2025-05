El enfado de Jaime de Marichalar con un reportero: “¡Esto es acoso!”

Jaime de Marichalar, que vive una vida discreta desde su divorcio en 2009 de la Infanta Elena, no está dispuesto a romper su privacidad, aunque esta defensa le cueste un disgusto como así ha sucedido estos días. El programa "Socialiaté" difundió el sábado unas imágenes en las que el aristócrata respondió con enfado a la insistencia de un periodista que trataba de preguntarle.

De paseo por la milla de oro de Madrid, donde reside, el exmarido de la Infanta fue sorprendido por un equipo de televisión y, ante las preguntas, se negó a responder. El reportero siguió sus pasos intentando que le dijese algo, lo que acabó con su paciencia. ''Por favor ¿me puedes dejar? Te he dicho que me dejes, por favor. No he contestado nunca y no voy a contestar jamás, déjame''.

El periodista quiso saber el motivo de su actitud defensiva y él zanjó el asunto enojado: "¡Esto es acoso! Te estoy diciendo que no me molestes y me estás molestando", le recriminó.

Un perfil discreto

El deseo de preservar su vida privada al margen del interés mediático que puedan despertar sus hijos Froilán y Victoria Federica le ha costado al aristócrata más de un enfrentamiento con la prensa, con quien mantiene una relación distante y más bien tensa. Desde su divorcio, su perfil es muy discreto y sus apariciones públicas se limitan a eventos de moda y arte, a menudo acompañando a su hija en su carrera como creadora de contenido y modelo. Sin embargo, su vínculo personal en el pasado con la Familia Real española y su dedicación profesional al sector del lujo le convierten en foco de atención constante.

Victoria Federica junto a Jaime de Marichalar en el desfile de Dior. Gtres

En marzo de 2025, durante la entrega de los premios Loewe, apartó bruscamente a una reportera que intentaba preguntarle sobre su hija. Son reacciones muy criticadas que poco tienen que ver con su habitual exquisita educación, si bien su afán es proteger la intimidad personal y, de manera muy especial, la de Froilán y Victoria Federica. Ha sido así durante todos estos años de separación, manteniendo un silencio absoluto desde su inquebrantable compromiso de discreción. Le incomoda que le asalten con preguntas y, cuando ve amenazada su reserva, actúa a la defensiva.

Jaime de Marichalar y Victoria Federica en el desfile de Christian Dior en la Semana de la Moda de París del año pasado Zabulon Laurent/ABACA GTRES

Nacido Pamplona en abril de 1963, pertenece a una familia aristocrática navarra vinculada desde antiguo a la monarquía española. Es el cuarto de los seis hijos de los condes de Ripalda y el abolengo le enseñó a abrigarse con capa castellana. Es un hombre elegante con un estilo muy personal, una combinación de dandy barroco y ejecutivo contemporáneo amante de la mezcla de tejidos, la raya diplomática, los pantalones de color y el pañuelo en el bolsillo. Y, sobre todo, no da explicaciones.