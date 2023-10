Estefanía de Mónaco descubre cómo es su relación con el príncipe Alberto en la intimidad

Mucho se habla del príncipe Alberto de Mónaco, especialmente desde que la estabilidad de su unión con la princesa Charlène esté en boca de todos. También han hecho mucho ruido sus hijos, aquellos nacidos más allá de su matrimonio con la nadadora sudafricana, protagonizando portadas en revistas y dando declaraciones que han hecho mucho ruido. Pero quizá la sorpresa más grande la tenía reservada la princesa Estefanía de Mónaco, poco dada a llamar la atención y centrar sobre ella el foco mediático, pero que a través de una entrevista ha conseguido que todas las miradas se depositen sobre ella. Y sobre su hermano, a quien le ha dedicado unas palabras, desvelando con ello cómo es su relación en la intimidad. Él, quien también participaba de la conversación, le ha devuelto el gesto.

Este fin de semana ha tenido lugar el baile especial que celebraba el centenario del príncipe Rainiero. Una cita en la que sus hijos han hecho piña y aprovechado para recordar a su padre, aunque tan solo el príncipe Alberto y Estefanía pudieron estar presentes. Su vínculo es especialmente estrecho y es que mantienen una relación a prueba de todo. De esto han presumido en una entrevista que ambos han concedido a la revista gala ‘Point de vue’, dando detalles desconocidos sobre cómo se llevan en la intimidad, cuando no hay cámaras presentes y no tienen que guardar las formas impuestas por el regio protocolo.

Estefanía de Mónaco ha querido dejar clara su devoción por su hermano, a quien no deja solo en ningún momento importante de su vida. Tampoco en los instantes más nimios, pues a veces considera que se extralimita en su papel como hermana y termina por sobreprotegerle, como así ella misma reconoce: “Él es mi hermano mayor y lo adoro. Lo apoyo tanto como puedo, aunque también sé que a menudo tiendo a querer protegerlo demasiado. Siempre estaré allí para él. Como él siempre ha estado ahí para mí”.

La princesa Estefanía y el príncipe Alberto de Mónaco Instagram 'Point de vue'

Y es que no deja de ser toda una intensa vida juntos. Estefanía de Mónaco ha recordado en su entrevista con la citada publicación algunas de sus anécdotas de infancia junto al príncipe Alberto: “Mi hermano era adorable, me aguantaba todas las veces, siempre quería jugar con él. Su paciencia conmigo fue inagotable y se lo agradezco. Al no tener un hermano o una hermana de mi edad, acudía a él todo el tiempo”, rememora con especial cariño.

Pero no solo Estefanía tenía bonitas palabras reservadas para su hermano, también el príncipe Alberto de Mónaco ha sabido escarbar en su corazón para encontrar algo positivo que valorar: “antes de cualquier decisión final recopilo muchas opiniones y consejos, pero cuando estás delante de la hoja para firmar, nadie puede hacerlo por ti”, reconoce, para después añadir que hay una excepción y esas son sus hermanas pequeñas: “Me pongo en contacto con ellos con bastante regularidad y me dan su opinión. ¡Nunca me dejan solo!”.