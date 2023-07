Estefanía de Mónaco recuerda a Michael Jackson en la Gala del Sida

Un año más, la Gala Fight Aids Monaco 2023 organizada por la princesa Estefanía de Mónaco, como presidenta de esta ONG, se ha celebrado en el Principado de Mónaco. La organización, creada en 2004, ayuda a las personas que viven con el virus del sida. Si el año pasado la hermana menor de Alberto y Carolina de Mónaco llegó acompañada de sus tres hijos, Camille Gottlieb, Louis y Pauline Ducruet, este año lo ha hecho junto a Louis y Marie Ducruet, que el pasado mes de abril la convertían en abuela a los 58 años.

Cada año la Gala del Sida homenajea a un personaje conocido a nivel mundial. Si en 2021 fue el grupo sueco ABBA el protagonista, y en 2022 Freddy Mercury, legendario cantante de la banda Queen, este año ha sido Michael Jackson el eje de la celebración. Así, la princesa Estefanía se presentó luciendo un look con pantalón negro y camisa blanca desabotonada que dejaba ver una camiseta blanca con la imagen del rey del pop.

Según la cuenta oficial de la asociación, la gala contó con la actuación del imitador británico Ben Bowman y con una "prestigiosa rifa con premios de las principales casas monegascas", tras la cual el público de la Salle des Etoiles se encendió al ritmo de los éxitos del cantante de grandes éxitos como "Thriller", "Billy Jean" o "Bad", entre otros.

En su discurso, la menor de los hijos de Rainiero de Mónaco y Grace Kelly, agradeció los fondos recaudados durante el acto. "Seguimos en el mismo punto en cuanto a estigma y discriminación. Se ha dicho demasiado que es un virus que solo afecta a homosexuales y drogadictos. Hoy en día, más del 50 por ciento de las personas que viven con el VIH son mujeres. El sida afecta a todos, dejemos de vivir con los ojos tapados y seamos abiertos de mente, tengamos compasión por los que viven con esta enfermedad. Llevo veinte años diciéndolo: el VIH no se coge con una sonrisa", aseguró la royal,

Además, su intervención lanzó como curiosidad un dato de la cultura pop ocurrido en 1991, cuando Michael Jackson publicó su álbum "Dangerous". En él, la "chica misteriosa" acreditada en el dúo "In the Closet" con el cantante era ni más ni menos que la de la princesa. En un principio, se barajó la posibilidad de que fuera Madonna, encubierta bajo el seudónimo Mystery Girl, aunque en el video que se lanzó era Naomi Campbell la que hacía playback."El tiempo que pasé con él en el estudio para grabar esta canción, lo recuerdo como un momento privilegiado en el que hablamos mucho", confesó la princesa Estefanía durante la gala.

"En el escenario devolvía una potencia con su música, su entrega; era realmente el rey del pop. Una imagen en total contraste con lo que era en la intimidad, donde me daba la impresión de ser un pajarillo caído del nido. Un niño extremadamente frágil y vulnerable al que queríamos proteger. Me hubiera gustado, tal vez hubiera podido hacer más por él. Pero así son las cosas, así es la vida", reveló Estefanía sobre el artista, siendo esta la primera vez que se confirma públicamente que ella fue la cantante de "In the Closet", aunque era un secreto a voces.

La ONG que preside la royal monegasca está a punto de cumplir dos décadas de vida con el fin de que "estas personas vulnerables que a menudo luchan solas y en secreto puedan ser acogidas en un lugar tranquilo, seguro y sin prejuicios", según explican desde la propia asociación. Una lucha contra el sida que tuvo su gran abanderada en otra royal, la princesa Diana de Gales.