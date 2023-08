Charlene regresa a Sudáfrica, donde estuvo a punto de morir lejos de sus hijos

La princesa Charlene tendrá un recuerdo agridulce de su estancia en Sudáfrica. A pesar de ser su país natal y donde están sus seres queridos y sus amigos de la infancia, lo cierto es que ahora este rincón africano también le recuerda los meses que estuvo debatiéndose entre la vida y la muerte el pasado año, alejada todo este tiempo de sus hijos. Los problemas de salud le jugaron una muy mala pasada en su anterior visita, pero esta vez se ha armado de valor para demostrar que ahora nada le frena, preparando un nuevo viaje a Sudáfrica, el cual ya está agendado para el próximo 16 de septiembre. Eso sí, ahora hay una diferencia importante que todos han destacado para evitar especulaciones: le acompañará el príncipe Alberto de Mónaco.

Charlène y Alberto de Mónaco en una imagen reciente CHRISTIAN BRUNA EFE

La princesa de Mónaco no ha querido rechazar su presencia en un evento deportivo que se ha orquestado en su nombre. Se trata de la Water Bike Challenge, que organiza su propia fundación para prevenir ahogamientos mediante la educación y promover una vida saludable, así como valores fundamentales como el esfuerzo o la solidaridad. Una competición en la que la propia Charlene ha llegado a participar. Fue en el año 2020 en The Crossing: Calvi-Mónaco Water Bike Challenge. Sin embargo, esta vez no se mojará y verá a los participantes desde la tribuna de personalidades.

La princesa Charlene y su hermano Gtres

Pero, a diferencia de otras ocasiones, Charlene no hará las maletas pensando solo en su viaje, sino que lo hará de la mano de su marido, con el que parece estar cada vez más presente, después de meses alejados el uno del otro por comentadas circunstancias médicas de la princesa, aunque también entre constantes rumores de crisis en su matrimonio. Especulaciones a las que han hecho frente en varias ocasiones, pero que su distancia física no ayuda a aclarar de cara a la galería. Al menos no siempre.

Los príncipes de Mónaco Gtres

El evento deportivo será el próximo 16 de septiembre en Sun City, lugar en el que estarán presentes los príncipes de Mónaco, como así quiso hacer público la propia cuñada de la princesa Charlene, Chantell Wittstock, involucrada en las tareas de la Fundación. “Este acto destaca nuestro compromiso de salvar vidas e inculcar una cultura de seguridad acuática en nuestras comunidades. Estamos profundamente honrados de que Sus Altezas Serenas, el Príncipe Alberto y la Princesa Charlene de Mónaco, asistan a este evento para apoyar la causa de la Fundación”, anunciaba a través de un comunicado de prensa. Además, “promete ser un día inolvidable, marcado por una competencia emocionante, la llegada de ciertas celebridades y una recaudación de fondos para apoyar los notable proyectos de la Fundación”, cerraban.

La princesa Charlene Gtres

Lo noticioso de este regreso a Sudáfrica es que será la primera vez que pise su país natal después de los graves problemas de salud que le impidieron salir de sus fronteras. Contrajo una grave infección de oído, nariz y garganta el pasado mes de mayo de 2021. Esto le obligó a permanecer bajo atención médica profesional durante seis meses, en los que tuvo que pasar por el quirófano hasta en tres ocasiones distintas. Fue un proceso muy duro e incluso llegó a pensar en que no podría superarlo y volver a abrazar a sus hijos, pues estos estaban junto a su padre en Mónaco. Una distancia geográfica que llamó mucho la atención de todo el mundo, pues la princesa estaba pasando su peor bache de salud y lo hacía sola, sin su familia. Ahora regresa al mismo lugar con su marido, dejando atrás los rumores que estos extraños movimientos provocaron y que han hecho tambalear los cimientos mismos de su matrimonio.