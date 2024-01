De la infanta Elena a Marta Gayá: el cumpleaños flamenco de Don Juan Carlos

El Rey Juan Carlos cumplió ayer 86 años y ya había avisado de que lo celebraría por todo lo alto. Desde Abu Dabi y con la presencia de muchos amigos, el monarca ha demostrado su poder de convocatoria. Tan solo dos o tres ausencias notables han marcado la fiesta que, según su círculo más cercano, ha sido todo un éxito.

Era el periodista Alejandro Entrambasaguas, muy próximo al padre de Felipe VI desde que este reside en Emiratos Árabes, quien se encargaba de transmitir cómo había sido la celebración de su cumpleaños. "Dio un discurso muy emotivo, agradeció a todo el mundo el simple hecho de haber ido", aseguraba el periodista en el programa "Fiesta", que conduce Emma García. Según se ha revelado, han sido tres de los amigos más íntimos de Don Juan Carlos quienes se han encargado de la celebración y para el Rey ha sido uno de los momentos más destacados de los últimos años.

"Era un cumpleaños muy especial para el Rey porque considera que está delicado de salud y por un tema importante: No tiene ya ningún procedimiento judicial pendiente", continuaba el periodista. El Rey Juan Carlos, según esta versión, habría querido celebrar sus 86 años de forma especial y después de haberse visto cara a cara con Don Felipe y Doña Letizia, en el reciente cumpleaños de la Infanta Elena.

La ausencia más sonada además de la de los Reyes, justificada por la celebración de la Pascua Militar, ha sido la de la Reina Sofía. Tampoco se la esperaba, aunque la reunión familiar con motivo del cumpleaños de la primogénita de Don Juan Carlos y de Doña Sofía hacía presagiar un mayor entendimiento en la Familia Real. Previamente ya habían coincidido también en la fiesta por la mayoría de edad de la Princesa Leonor, el pasado 31 de octubre.

Quien sí estuvo, según estas versiones, fue Marta Gayá. La que fuese una de las amigas especiales del Rey Juan Carlos y uno de sus grandes apoyos habría estado presente no solo en la celebración, sino también en los últimos años del ex monarca. Es uno de los pilares de su vida y así se lo habría demostrado. Gayá habría viajado hasta Abu Dabi para no perderse el 86 cumpleaños del anterior jefe de Estado.

Cómo se fraguó la fiesta

Según Pilar Eyre fue el propio monarca quien contactó personalmente con sus íntimos para comunicarles sus planes. También les pedía: discreción. Don Juan Carlos quería organizarlo todo sin que trascendiese al público y, especialmente, a Zarzuela. El emérito consideraba que si su hijo y su nuera se enteraban antes de tiempo harían todo lo posible para impedirlo.

En la fiesta, celebrada en la mansión del rey en Abu Dabi, una vivienda de 11 millones de euros y más de 1.000 metros cuadrados en la isla de Nurai, no faltaron ni el jamón ibérico, ni el vino español, ni el flamenco, que corrió a cargo de sus amigos Los del Río. También estuvo rodeado, según confirman algunas fuentes, por Félix Sainz Roldán, por su amigo Pedro Campos, Alicia Koplowitz y Mario Vargas Llosa. Y, por supuesto, sus hijas las Infantas Elena y Cristina y sus nietos, Felipe Froilán y Victoria Federica, así como Irene y Pablo Urdangarin.

Además, sus visitas a España se han normalizado. No obstante, la situación del país le preocupa. "Es su obsesión constante. Sigue de cerca la situación política. Lee atentamente la prensa y llama por teléfono. Está muy bien informado. (...) Se siente impotente y está muy preocupado por la estabilidad de su patria. Sabe que su hijo reina en condiciones difíciles", apunta Laurence Debray, biógrafa de Juan Carlos I.